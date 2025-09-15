Μεγάλη συζήτηση έχουν προκαλέσει οι πρόσφατες δηλώσεις του συγκροτήματος Bob Vylan, για τον δολοφονημένο Τσάρλι Κερκ, λίγους μήνες μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε η φράση «fuck the IDF» σε συναυλία τους στο φεστιβάλ Glastonbury.

«Θέλω να αφιερώσω το επόμενο κομμάτι σε ένα απόλυτο σκουπίδι» είπε κατά τη διάρκεια συναυλίας του ο Μπόμπι, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Πασκάλ Ρόμπινσον-Φόστερ, αναφερόμενος στην πρόσφατη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στην Ούτα.

Οι δηλώσεις έγιναν, σύμφωνα με τη The Standard κατά τη διάρκεια μιας sold-out συναυλίας στο κλαμπ Paradiso του Άμστερνταμ, με μια παλαιστινιακή σημαία να κρέμεται στη σκηνή.

In de Amsterdamse Paradiso juicht #BobVylan, die eerder ook in België optrad, de moord op #CharlieKirk toe. Niet toevallig met op de achtergrond de vlag van de Palestijnse doodscultus 🇵🇸



De zaal juicht. Misselijkmakend. De beschaving verliest het van de barbarij. 👇🏻 pic.twitter.com/iwMUAuUP7j — Sam van Rooy MP (@SamvanRooy1) September 14, 2025

Την αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσε το βίντεο από τη συναυλία του συγκροτήματος, ο οποίος σχολίασε σε ανάρτησή του στο Χ το περιστατικό γράφοντας πως «είναι σοκαριστικό το μίσος που ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να έχουν για συνανθρώπους τους, απλά και μόνον διότι δεν αντέχουν τις ιδέες τους».

«Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω πώς οι άνθρωποι μπορούν να φέρονται έτσι. Είναι σοκαριστικά άρρωστο όχι τόσο οι αηδίες που λέει αυτός, όσο η αντίδραση του κοινού από κάτω που γελάνε και χειροκροτούν. Ελπίζω πραγματικά ποτέ να μην έρθει στην Ελλάδα!» καταλήγει ο υπουργός Υγείας.

Ολόκληρη η ανάρτησή του: