Στην εντατική με συμπτώματα βαριάς γρίπης και αναπνευστικά προβλήματα βρέθηκε για δύο μέρες ο Ίαν Ρας, ένας από τους σπουδαιότερους θρύλους της Λίβερπουλ.

Ο 64χρονος, πλέον, Ουαλός είναι ακόμη και σήμερα ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των «κόκκινων» έχοντας πετύχει 356 γκολ κατά τη διάρκεια της μεγάλης καριέρας του, πανηγυρίζοντας τίτλους τόσο εντός όσο και εκτός Αγγλίας.

Η είδηση για την είσοδό του στην εντατική, επομένως, προκάλεσε ανησυχία στις τάξεις των φίλων της Λίβερπουλ αλλά τελικά όλα είναι καλά. Όπως αναφέρουν τα αγγλικά ΜΜΕ, ο Ρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα βαριάς γρίπης και τελικά βρέθηκε στην εντατική καθώς είχε προβλήματα στο αναπνευστικό.

Ο Ουαλός παρέμεινε στην εντατική για δύο μέρες, στη συνέχεια όμως η υγεία του παρουσίασε σημαντική βελτίωση και αναμένεται να πάρει εξιτήριο τα προσεχή 24ωρα και να περάσει τις ημέρες των εορτών στο σπίτι του.

«Ευχαριστούμε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου για την παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας στον θρύλο και πρεσβευτή του συλλόγου μας. Όλοι στη Λίβερπουλ του εύχονται ταχεία ανάρρωση», είπε μέλος της διοίκησης της ομάδας στην Daily Mail.