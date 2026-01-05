Επίθεση με μαχαίρι δέχτηκε επιβάτης σε βαγόνι προαστιακού σιδηρόδρομου το πρωί της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, λίγο μετά τις 8:00, στο νομό Ιβελίν στη Γαλλία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές «ένας επιβάτης δέχθηκε χτύπημα με μαχαίρι στο πρόσωπο ενώ κοιμόταν σε συρμό με κατεύθυνση προς το Λε Βεζινέ». Υπέστη ελαφρά τραύματα στο μάγουλο και στα χέρια.

Όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία των Βερσαλλιών, το θύμα είναι περίπου 50 ετών και τα τραύματά του δεν είναι σοβαρά, επομένως «δεν χρειάστηκε επείγουσα ιατρική φροντίδα».

Η επίθεση χαρακτηρίζεται «αδικαιολόγητη», ενώ λίγο αργότερα το θύμα κατέθεσε μήνυση στο αστυνομικό τμήμα του Σεν-Ζερμέν-αν-Λε.

Από την πλευρά της, η RATP ανέφερε ότι «περίπου στις 8:20 το πρωί ο επιβάτης ενημέρωσε υπάλληλο στον σταθμό Λε Βεζινέ/Λε Πεγκ, έπειτα από επεισόδιο εντός του συρμού με άλλο άτομο που κρατούσε μαχαίρι».

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομία, πυροσβεστική και η υπηρεσία ασφαλείας των μεταφορών (GPSR). Το θύμα δεν μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ ο δράστης διέφυγε και αναζητείται από τις Αρχές.

Η εισαγγελία των Βερσαλλιών έχει διατάξει έρευνα για «επικίνδυνη σωματική βλάβη», η οποία διεξάγεται από τη σιδηροδρομική αστυνομία. Μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για το τρίτο περιστατικό βίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς της περιοχής Ιλ-ντε-Φρανς μέσα σε δέκα ημέρες, σύμφωνα με το γαλλικό μέσο Le Parisien.