Με λόγια βαθιάς συγκίνησης αποχαιρετά το «Χαμόγελο του Παιδιού» τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες, μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη στο σπίτι του στο Κολωνάκι.

Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε συνδέσει το όνομά του με μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές στην ιστορία του Οργανισμού, καθώς μέσα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» είχε παρουσιάσει την ιστορία του μικρού Ανδρέα. Ο Ανδρέας Γιαννόπουλος, γιος του ιδρυτή του Οργανισμού, είχε εκφράσει στον τηλεοπτικό αέρα την επιθυμία του «όλα τα παιδιά να έχουν χαμόγελο», σχηματίζοντας με τα χέρια του το χαρακτηριστικό σύμβολο του «Χαμόγελου του παιδιού».

Σε άλλη ανάρτησή του, ο Οργανισμός αναφέρει: «Με τεράστια θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιώργο Παπαδάκη, τον φίλο, τον συνοδοιπόρο, τον άνθρωπο που έδωσε φωνή και εικόνα στον Ανδρέα μας!».

Παράλληλα, εκφράζονται θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του. «Τα θερμότατα συλλυπητήριά μας στη σύζυγο και τους γιους του, τους φίλους και συναδέλφους του. Υπήρξαμε ευτυχείς που ήταν δίπλα μας και που γνώρισε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας για όλα όσα προσέφερε στο όνομα του Ανδρέα για “Το Χαμόγελο του Παιδιού”», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση κλείνει με ένα συγκινητικό αντίο: «Καλό ταξίδι μοναδικέ Γιώργο, για όλους μας, και δάσκαλε για πλήθος δημοσιογράφων και παρουσιαστών».