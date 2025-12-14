Πένθος για την οικογένεια του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος δεν θα είναι στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε για το ντέρμπι του τουρκικού πρωταθλήματος με την Αναντολού Εφές, καθώς πέθανε ο πεθερός του, Σπύρος Δούκας.

Ο «Σάρας», ως γνωστόν, είναι παντρεμένος με την Άννα Δούκα, η οποία θρηνεί για τον θάνατο του πατέρα της. Ο Σπύρος Δούκας έφυγε από τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του Λιθουανού προπονητή, ο οποίος δεν θα είναι στον πάγκο της Φενέρ για το ντέρμπι με την Εφές.

Ο Γιασικεβίτσιους βρίσκεται στην Κέρκυρα για την κηδεία του πεθερού του, με την ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε να αναφέρει τα εξής…

«Ο πολύτιμος πατέρας της συζύγου του προπονητή μας Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Άννα Γιασικεβίτσιους, Σπύρος Δούκας, απεβίωσε.

Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του εκλιπόντος και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια Γιασικεβίτσιους και σε όλους τους οικείους τους.

Ο προπονητής μας δεν θα μπορέσει να βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας μας στον αποψινό αγώνα με την Αναντολού Εφές, καθώς παρευρίσκεται στην κηδεία μαζί με την οικογένειά του».