Ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα είναι “αποτροπιασμένοι και λυπημένοι” από την σημερινή επίθεση που είχε στόχο Εβραίους στον εορτασμό του Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, με τουλάχιστον 12 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Ο Βασιλιάς Κάρολος ηγείται του κράτους της Αυστραλίας, παρά το γεγονός ότι ο ρόλος του είναι εθιμοτυπικός.

“Η σύζυγος μου κι εγώ είμαστε αποτροπιασμένοι και λυπημένοι από τη φοβερή αντισημιτική επίθεση κατά Εβραίων που συμμετείχαν στους εορτασμούς για τη γιορτή Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ”, ανέφερε ο βασιλιάς Κάρολος σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

“Οι καρδιές μας συνοδεύουν όλους που επηρεάστηκαν τόσο φοβερά, συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών που τραυματίστηκαν, ενώ προστάτευαν μέλη της κοινότητάς τους. Επαινούμε την αστυνομία, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αλλά και τους απλούς ανθρώπους, οι ηρωικές πράξεις των οποίων, απέτρεψαν χωρίς αμφιβολία ακόμη μεγαλύτερο τρόμο και τραγωδία”.