Δύο ένοπλοι σκόρπισαν τον θάνατο στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ στην Αυστραλία με 12 άτομα να πέφτουν νεκρά ενώ πολλοί έχουν τραυματιστεί.

Tα τοπικά μέσα εκφράζουν φόβους ότι οι νεκροί από την τρομοκρατική επίθεση ενδέχεται να αυξηθούν, καθώς αρκετοί από τους 29 τραυματίες είναι σοβαρά.

Reports that several people have been killed in Bondi Beach mass shooting in Sydney pic.twitter.com/TAmUXNcMeo — World Monitor (@MonitorWarnow) December 14, 2025

Μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται και παιδιά.

Και οι δύο ένοπλοι έχουν έχουν «συλληφθεί» από τον φωτογραφικό φακό.

Ο άνδρας στα αριστερά είναι ο 24χρονος Πακιστανός Naveed Akram και ο άνδρας στα δεξιά είναι ο έτερος δράστης, για τον οποίο αναζητούνται στοιχεία.

Ένας από τους δράστες έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών, ενώ ο άλλος είναι σοβαρά τραυματισμένος. Το σκηνικό του τρόμου κράτησε 9 λεπτά, ενώ η αστυνομία έφτασε στην περιοχή μέσα σε πέντε λεπτά. Από την αστυνομία έγινε γνωστό ότι βρέθηκε και ένα βαν με εκρηκτικά πράγμα που σημαίνει ότι οι δράστες ήθελαν εκτός από τους πυροβολισμούς να χτυπήσουν και με άλλο τρόπο.

Σε βίντεο διακρίνεται η στιγμή που ένας από τους δράστες πέφτει νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών, ενώ ο άλλος συλλαμβάνεται. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι πολίτες επιτίθεται στον δράστη που έχει συλληφθεί με κλωτσιές και μπουνιές.

The 2 dogs in Bondi Beach have been neutralised pic.twitter.com/lTeEyrVyv7 — Sam E (@Sm137023) December 14, 2025

Ο αφοπλισμός ενόπλου από πολίτη – Συγκλονιστικό βίντεο

A man who disarmed a terrorist has been identified as a Muslim named Ahmed Al Ahmad during an attack on a Jewish event in Sydney.



He prevented further harm to Jews. pic.twitter.com/OvU0y0iQq4 — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) December 14, 2025

Σύμφωνα με τα τοπικά δίκτυα ο πολίτης που παρενέβη είναι ο 43χρονος Μουσουλμάνος Αχμέντ αλ Αχμέντ, πατέρας δύο παιδιών. Ο 43χρονος, ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ, δεν είχε καμία εμπειρία με όπλα και βρέθηκε τυχαία στο σημείο, όταν αποφάσισε να ρισκάρει τη ζωή του για να αντιμετωπίσει τον ένοπλο. Ο 43χρονος τραυματίστηκε δύο φορές από πυρά πιθανότατα του δεύτερου δράστη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει για νοσηλεία.

Αυτή είναι η φωτογραφία του 43χρονου που έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς ανέφερε ότι 12 άτομα έχουν σκοτωθεί στο περιστατικό του Σίδνεϊ. Ένας από τους δράστες έχει επίσης σκοτωθεί και ένας άλλος βρίσκεται υπό κράτηση. Ο Μινς αναφέρει ότι επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας.

Το χρονικό του τρόμου στη παραλία Bondi

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι δύο άνδρες βγήκαν από όχημα στην οδό Campbell Parade, κοντά στο Bondi Pavilion, και άρχισαν να πυροβολούν περίπου στις 18:40 τοπική ώρα. Βίντεο από το σημείο δείχνουν αλλεπάλληλες ριπές πυροβολισμών κατά μήκος του τουριστικού δρόμου, με ορισμένους μάρτυρες να κάνουν λόγο για περισσότερους από 30 πυροβολισμούς. O ένας εκ των δραστών αργότερα ταυτοποιήθηκε ως ο 24χρονος Ναβίντ Άκραμ από το Μπόνιριγκ.

Την ώρα της επίθεσης βρισκόταν σε εξέλιξη το φεστιβάλ «Chanukah by the Sea», το οποίο είχε διαφημιστεί ως μια βραδιά οικογενειακής διασκέδασης. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οικογένειες και παιδιά, όταν οι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον των παρευρισκομένων. Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Κυριακής ότι 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ότι η επίθεση είχε ως στόχο τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση. «Αυτή η επίθεση είχε σχεδιαστεί για να στοχεύσει την εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ την πρώτη ημέρα του Χανουκά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, 29 τραυματίες, μεταξύ των οποίων δύο αστυνομικοί, διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία του Σίδνεϊ. Ο Ναβίντ Άκραμ τραυματίστηκε από πυρά, συνελήφθη και παραμένει υπό κράτηση, όπου του παρέχεται ιατρική φροντίδα από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ο δεύτερος ένοπλος έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά. Παράλληλα, η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα στο σπίτι του Άκραμ στο Μπόνιριγκ, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, ανήκει στην οικογένειά του εδώ και έναν χρόνο.

Αργά το βράδυ της Κυριακής επιβεβαιώθηκε επίσης ότι στην ευρύτερη περιοχή του περιστατικού εντοπίστηκαν ύποπτα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός. Τα αντικείμενα εξετάζονται από εξειδικευμένους αστυνομικούς. Στο σημείο της επίθεσης βρέθηκε επίσης μια μαύρη και άσπρη σημαία, εγκαταλελειμμένη στο καπό ενός ασημί Honda, χωρίς να είναι γνωστό τι συμβολίζει.

Τρόμος στις πρωτεύουσες ανά τον κόσμο

Οι αστυνομικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο ενισχύουν την παρουσία τους στις εκδηλώσεις για την εβραϊκή γιορτή «Χανουκά» μετά την φονική τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία, με δώδεκα νεκρούς, ανάμεσά τους και ένα κοριτσάκι 10 ετών, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε ως στόχο την εβραϊκή κοινότητα.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει περισσότερες δυνάμεις για τους εορτασμούς της Χανουκά και τις συναγωγές.

Από τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοινώθηκε ότι, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις για σύνδεση μεταξύ της επίθεσης στο Σίδνεϊ και του επιπέδου απειλής στο Λονδίνο, η αστυνομία θα ενισχύσει την αστυνομική της παρουσία και τις περιπολίες, ενώ θα είναι σε ανοιχτή γραμμή με την εβραϊκή κοινότητα.

«Είναι τρομακτικό ότι οι εβραϊκές κοινότητες σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν υψηλότερο επίπεδο απειλής. Σε μια εποχή που οι εβραϊκές κοινότητες του Λονδίνου ενώνονται για να ξεκινήσουν τον εορτασμό της Χανουκά, γνωρίζουμε ότι αυτή η επίθεση αυξάνει την ανησυχία για την ασφάλεια», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Παράλληλα, η αστυνομία στο Βερολίνο δήλωσε ότι θα αναπτύξει περισσότερες αστυνομικές δυνάμεις και θα εντείνει τα μέτρα ασφαλείας ενόψει της αποψινής εκδήλωσης Χανουκά στη γερμανική πρωτεύουσα.

«Παρόλο που προς το παρόν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις απειλής για το Βερολίνο μετά την επίθεση στην Αυστραλία, παραμένουμε σε εγρήγορση», ανέφερε η η αστυνομία του Βερολίνου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.