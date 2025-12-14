Δώδεκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους όταν δύο ένοπλοι, οπλισμένοι με τουφέκια, άνοιξαν πυρ το απόγευμα της Κυριακής στο Bondi Beach, στο Σίδνεϊ, στοχεύοντας εβραϊκή εορταστική εκδήλωση για τo Χανουκά. Η επίθεση σημειώθηκε σε μια από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της πόλης, παρουσία εκατοντάδων ντόπιων και τουριστών.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι δύο άνδρες βγήκαν από όχημα στην οδό Campbell Parade, κοντά στο Bondi Pavilion, και άρχισαν να πυροβολούν περίπου στις 18:40 τοπική ώρα. Βίντεο από το σημείο δείχνουν αλλεπάλληλες ριπές πυροβολισμών κατά μήκος του τουριστικού δρόμου, με ορισμένους μάρτυρες να κάνουν λόγο για περισσότερους από 30 πυροβολισμούς. O ένας εκ των δραστών αργότερα ταυτοποιήθηκε ως ο 24χρονος Ναβίντ Άκραμ από το Μπόνιριγκ.

Την ώρα της επίθεσης βρισκόταν σε εξέλιξη το φεστιβάλ «Chanukah by the Sea», το οποίο είχε διαφημιστεί ως μια βραδιά οικογενειακής διασκέδασης. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οικογένειες και παιδιά, όταν οι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον των παρευρισκομένων. Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Κυριακής ότι 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ότι η επίθεση είχε ως στόχο τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση. «Αυτή η επίθεση είχε σχεδιαστεί για να στοχεύσει την εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ την πρώτη ημέρα του Χανουκά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Mass Shooting at Bondi Beach, Sydney

Παράλληλα, 29 τραυματίες, μεταξύ των οποίων δύο αστυνομικοί, διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία του Σίδνεϊ. Ο Ναβίντ Άκραμ τραυματίστηκε από πυρά, συνελήφθη και παραμένει υπό κράτηση, όπου του παρέχεται ιατρική φροντίδα από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ο δεύτερος ένοπλος έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά. Παράλληλα, η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα στο σπίτι του Άκραμ στο Μπόνιριγκ, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, ανήκει στην οικογένειά του εδώ και έναν χρόνο.

Αργά το βράδυ της Κυριακής επιβεβαιώθηκε επίσης ότι στην ευρύτερη περιοχή του περιστατικού εντοπίστηκαν ύποπτα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός. Τα αντικείμενα εξετάζονται από εξειδικευμένους αστυνομικούς. Στο σημείο της επίθεσης βρέθηκε επίσης μια μαύρη και άσπρη σημαία, εγκαταλελειμμένη στο καπό ενός ασημί Honda, χωρίς να είναι γνωστό τι συμβολίζει.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της Λαρίσα Κλέιτμαν, η οποία βρισκόταν με τον σύζυγό της όταν εκείνος σκοτώθηκε προσπαθώντας να την προστατεύσει. Παντρεμένοι επί πέντε δεκαετίες, η κυρία Κλέιτμαν και ο σύζυγός της Άλεξ είχαν φτάσει στο σημείο από το Ματραβίλ για να γιορτάσουν το Χανουκά. «Νομίζω ότι πυροβολήθηκε επειδή σηκώθηκε για να με προστατεύσει, στο πίσω μέρος του κεφαλιού», δήλωσε. Το ζευγάρι είχε μεταναστεύσει στην Αυστραλία από την Ουκρανία και απέκτησε δύο παιδιά και 11 εγγόνια.

Άλλοι αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού. Ένας Άγγλος, ονόματι Φιν, μιλούσε μέσω βιντεοκλήσης με την οικογένειά του στο Λονδίνο όταν άκουσε τους πυροβολισμούς. «Άκουγα κάτι σαν πυροτεχνήματα – έτσι ακουγόταν στην αρχή», είπε, προσθέτοντας ότι λίγο αργότερα είδε ένα λευκό αυτοκίνητο και έναν άνδρα να πυροβολεί, καθώς και μια ηλικιωμένη γυναίκα που είχε σκοτωθεί. Ο Τιμ Χάμιλτον, που βρισκόταν με φίλους στο North Bondi, ανέφερε ότι αρχικά νόμιζε πως άκουσε εξάτμιση αυτοκινήτου, «αλλά πιο βίαια, λίγο πιο δυνατά». Περιέγραψε ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι, να κρύβονται πίσω από τσιμεντένιους τοίχους και να μπαίνουν στη θάλασσα για να ξεφύγουν από τους πυροβολισμούς.

Ο ομοσπονδιακός βουλευτής της εβραϊκής κοινότητας, Τζούλιαν Λίζερ, χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομοκρατική επίθεση». Σε δήλωσή του ανέφερε ότι «η αποψινή τρομοκρατική επίθεση στο Bondi Beach, την πρώτη νύχτα του Χανουκά, αποτελεί μια φρικτή τραγωδία», καλώντας τους Αυστραλούς να στηρίξουν την εβραϊκή κοινότητα και ευχαριστώντας τις αστυνομικές δυνάμεις, τους διασώστες και τους πολίτες που έδρασαν άμεσα για την προστασία ζωών.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για άλλα περιστατικά στο Σίδνεϊ που να συνδέονται με την επίθεση, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Dover Heights, όπου αναμενόταν να πραγματοποιηθεί παρόμοια εκδήλωση για το Χανουκά. Παράλληλα, κάλεσε το κοινό να μην διαδίδει ανεπιβεβαίωτες φήμες. Οι οικογένειες απομακρύνθηκαν από την παραλία περίπου στις 21:00, με γονείς να κρατούν κουβέρτες έκτακτης ανάγκης γύρω από τα παιδιά τους.

Στο σημείο έχει στηθεί εκτεταμένη ζώνη εγκληματολογικής έρευνας, ενώ η αστυνομία απηύθυνε έκκληση σε όποιον διαθέτει βίντεο από κινητό ή κάμερα αυτοκινήτου σχετικό με το περιστατικό να επικοινωνήσει με το Crime Stoppers. Οι πολίτες έχουν επίσης λάβει οδηγίες να αποφεύγουν την περιοχή.