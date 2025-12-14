«Σοκαρισμένος» και «άφωνος», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς για την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόντι στην Αυστραλία.

«Η αντισημιτική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ κατά τη διάρκεια του Χανουκά με αφήνει άφωνο. Αυτή είναι μια επίθεση στις κοινές μας αξίες. Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον αντισημιτισμό – εδώ στη Γερμανία και παγκοσμίως», έγραψε ο καγκελάριος σε ανάρτησή του στο «Χ».

Ο κυβερνητικός επίτροπος για τον αντισημιτισμό Φέλιξ Κλάιν ζήτησε «να μην αποθαρρυνόμαστε» από τέτοιες πράξεις. «Είναι σημαντικό να μην επιτρέψουμε στον εαυτό μας να μας εκφοβίσει η τρομοκρατία και το μίσος – ούτε στο Χανουκά ούτε στις χριστουγεννιάτικες αγορές», δήλωσε ο κ. Κλάιν στο δίκτυο RND και ταυτόχρονα ζήτησε «αποφασιστική προστασία» τους Εβραίους.

«Βαθιά συγκλονισμένος» από την επίθεση δήλωσε και ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ και σε ανάρτησή του στο «Χ» έκανε λόγο για «πράξη μίσους που στρέφεται εναντίων όλων των Εβραίων παγκοσμίως την πρώτη ημέρα του Χανουκά». «Η σκέψη μας βρίσκεται με τις οικογένειες των δολοφονηθέντων, τους τραυματίες και την εβραϊκή κοινότητα», αναφέρει.

Στο ίδιο πνεύμα, ο πρέσβης της Γερμανίας στο Ισραήλ Στέφεν Ζάιμπερτ εξέφρασε «αποτροπιασμό» και «θλίψη» για την επίθεση, την οποία χαρακτήρισε «κατακριτέα πράξη μίσους που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με τίποτα στον κόσμο».

«Βαθύτατο σοκ» εξέφρασε και η Γερμανο-ισραηλινή Κοινότητα: «Η σκέψη μας βρίσκεται με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παγκοσμίως. Παρόλο που πολλές πτυχές των κινήτρων πρέπει ακόμη να διερευνηθούν, ένα πράγμα είναι ήδη σαφές: ο αντισημιτισμός σκοτώνει», δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας Φόλκερ Μπεκ.