Η ΑΕΚ είναι σε εκπληκτική κατάσταση και το επιβεβαίωσε και στο Αγρίνιο καθώς συνέτριψε με 5-0 τον Παναιτωλικό, πετυχαίνοντας τη 10η νίκη της (συν μία ισοπαλία) στα τελευταία 11 παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις.

Με την ψυχολογία στα ύψη μετά τις συνεχόμενες νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη, η Ένωση μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και στο 10ο λεπτό άγγιξε το γκολ με τη σέντρα του Λιούμπιτσιτς που πέρασε από όλους, για να καταλήξει η μπάλα στο δοκάρι. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, ήλεγχε το παιχνίδι και άρχισε να ανεβάζει στροφές στα επόμενα λεπτά για να πάρει το προβάδισμα. Και το πήρε, χάρη και στη… βοήθεια του αντιπάλου.

Στο 26′ ο Τσάβες έκανε μεγάλο λάθος δίνοντας… πάσα στον Λιούμπιτσιτς, αυτός έδωσε στον Καλοσκάμη που δεν κατάφερε να σκοράρει στο τετ α τετ, στην εξέλιξη της φάσης όμως σκόραρε ο Πινέδα από κοντά για το 0-1. Και μέχρι να ανασυνταχθούν οι γηπεδούχοι, οι οποίοι είχαν αρκετά προβλήματα, ήρθε και το δεύτερο γκολ των «κιτρινόμαυρων».

Στο 34′ οι φιλοξενούμενοι βγήκαν ωραία μπροστά και ο Λιούμπιτσιτς έκανε από αριστερά το γύρισμα για τον Ζοάο Μάριο, ο οποίος με ωραίο τελείωμα έστειλε τη μπάλα στο «παραθυράκι» του Τσάβες για το 0-2, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Με την έναρξη του δεύτερου ο Γιάννης Αναστασίου έκανε δύο αλλαγές για τους Αγρινιώτες, δεν υπήρχε όμως… γυρισμός πλέον και αποδείχθηκε στη συνέχεια.

Στο 62′ ο Λιούμπιτσιτς, ο οποίος ήταν από τους καλύτερους των φιλοξενούμενων, με ωραίο σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-3 και αμέσως μετά, στο 65′, σκόραρε ξανά για το 0-4, αυτή τη φορά με κοντινή προσπάθεια μετά το γύρισμα του Ρότα από δεξιά. Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε τις αλλαγές του βλέποντας την ομάδα του να έχει καθαρίσει το παιχνίδι και οι παίκτες του συνέχισαν να επιτίθενται, σκοράροντας και πάλι.

Στο 77′ ο Ελίασον σέντραρε και ο Χρυσόπουλος που κινήθηκε στο πίσω δοκάρι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-5, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ. Στο 80′ αποχώρησε με τραυματισμό ο Πένραϊς αφήνοντας τη θέση του στον Πήλιο και στο 86′ θα μπορούσε να ανέβει κι άλλο το σκορ μετά το σουτ του Κοϊτά αλλά ο Τσάβες βρήκε ελάχιστα τη μπάλα και την έστειλε στο οριζόντιο δοκάρι.

Μικρό το κακό για την ΑΕΚ, η οποία έχει 10 νίκες (συν μία ισοπαλία) στα τελευταία 11 παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις και στρέφει πλέον την προσοχή της στο ματς με την Κραϊόβα στην OPAP Arena, όπου με νίκη θα εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στους «16» του Europa Conference League.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Σιέλης, Γκαρθία, Κόγιτς (89′ Μάνος), Μανρίκε, Μπουχαλάκης (46′ Νικολάου), Εστέμπαν, Σμυρλής (46′ Αγαπάκης), Ματσάν, Μίχαλακ, Άλεξιτς.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας (68′ Ελίασον), Πένραϊς (80′ Πήλιος), Μαρίν (68′ Γκρούγιτς), Πινέδα, Λιούμπισιτς, Καλοσκάμης (64′ Κοϊτά), Ζοάο Μάριο, Γιόβιτς (68′ Χρυσόπουλος).