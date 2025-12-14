Σε ακόμη ένα επεισόδιο έντασης σε τηλεοπτικό πλατό ενεπλάκη η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αυτή τη φορά, το περιστατικό σημειώθηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, όπου η ίδια αποχώρησε αιφνιδιαστικά από τη ζωντανή σύνδεση, κλείνοντας το τηλέφωνο έπειτα από οξύ διάλογο με τον δημοσιογράφο Σωτήρη Μπόλακη.

Το συμβάν προστίθεται σε μια αλληλουχία πρόσφατων εντάσεων, καθώς τις προηγούμενες ημέρες είχε προηγηθεί η αποχώρησή της από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ, αλλά και μια ιδιαίτερα φορτισμένη αντιπαράθεση στην ΕΡΤ με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο, όπου, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, «άναψαν τα αίματα».

Η συζήτηση στο MEGA αφορούσε τα τηλεφωνήματα που είχε πραγματοποιήσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο 100, μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις καταγγελίες περί απειλών από τον Γιώργο Ξυλούρη. Η ίδια είχε δημοσιοποιήσει τις κλήσεις της στην Άμεση Δράση, περιγράφοντας ότι μίλησε αρχικά με τηλεφωνήτρια, κατόπιν με τον επόπτη αξιωματικό και στη συνέχεια με τον διευθυντή βάρδιας, ταξίαρχο της ΕΛ.ΑΣ.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε όταν ο Σωτήρης Μπόλακης τη ρώτησε «γιατί δεν μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος για να καταθέσει μήνυση, ώστε να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε ότι η απειλή εκδηλώθηκε παρουσία αστυνομικών, οι οποίοι –όπως υποστήριξε– όφειλαν να προχωρήσουν άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες.

«Με ρωτάτε αν έπρεπε να φύγω από την εξεταστική για να πάω στο τμήμα; Όταν ένα αυτόφωρο αδίκημα γίνεται μπροστά σε αστυνομικούς, είναι υποχρέωσή τους να συλλάβουν», τόνισε, κατηγορώντας τον δημοσιογράφο ότι υιοθετεί και αναπαράγει κακοποιητικές συμπεριφορές εις βάρος όσων καταγγέλλουν τέτοια περιστατικά.

Η συζήτηση πήρε προσωπικό χαρακτήρα, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να απευθύνεται και στη Σίσσυ Χρηστίδου, υποστηρίζοντας ότι δέχεται επίθεση στον «αέρα» της εκπομπής.

Αναλυτικά ο διάλογος του δημοσιογράφου Σωτήρη Μπόλακη με την Ζωή Κωνσταντοπούλου:

Μπόλακης: Γιατί την ώρα που εκτοξεύτηκε η απειλή δεν πήγατε στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος να κάνετε μήνυση και ο Ξυλούρης να οδηγηθεί στο αυτόφωρο;

Κωνσταντοπούλου: Η απειλή έγινε μπροστά στους αστυνομικούς. Μόλις το πληροφορήθηκα, τους ρώτησα αν έπρεπε να φύγω από την εξεταστική και να πάω στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος;

Μπόλακης: Ναι.

Κωνσταντοπούλου: Όταν γίνεται αυτόφωρο αδίκημα μπροστά σε αστυνομικούς, ήταν υποχρεωμένοι να τον συλλάβουν. Έπειτα ξεκίνησε η εξεταστική και το έθεσα εκεί που ήταν αρμόδιοι να τον συλλάβουν. Μην αναπαράγετε την κακοποίηση απέναντι στις καταγγέλλουσες. Έκανα τα πάντα. (Αναφέρει 12 ενέργειες στις οποίες προέβη με στόχο τη σύλληψη του Ξυλούρη).

Μπόλακης: Μπορούσατε να πάτε να κάνετε μήνυση.

Κωνσταντοπούλου: Με κοροϊδεύετε, σε παρακαλώ Σωτήρη μου.

Μπόλακης: Μην προσβάλλετε.

Κωνσταντοπούλου: Εσύ προσβάλλεις, προσβάλλεις τη νοημοσύνη όλου του κόσμου. Είναι αθλιό αυτό που κάνεις. Για αυτό με πήρατε, Σίσσυ (σ.σ. Χρηστίδου) μου;

Σίσσυ Χρηστίδου: Σας έχουμε δώσει χώρο. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό.

Κωνσταντοπούλου: Υφίσταμαι αυτή την επίθεση αυτή τη στιγμή στον αέρα. Και να μου λέει κάποιος μετά από όλα αυτά γιατί δεν πήγα στο Συντάγμα. Υπάρχει όριο για μένα.

(Κλείνοντας το τηλέφωνο): Έτσι σκοτώνονται οι γυναίκες.

Λίγο πριν διακόψει τη σύνδεση, εμφανώς φορτισμένη, δήλωσε:

«Υπάρχει όριο για μένα. Να με ρωτάτε μετά από όλα αυτά γιατί δεν πήγα στο Αστυνομικό Τμήμα. Έτσι σκοτώνονται οι γυναίκες», και έκλεισε το τηλέφωνο, αποχωρώντας από τη συζήτηση.

Στο μπλόκο των αγροτών της Νίκαιας

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναμένεται να βρεθεί σήμερα, το μεσημέρι στο μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του κόμματος, η επίσκεψη αυτή γίνεται για να εκφράσει «έμπρακτα, με την παρουσία της, την στήριξη και την αλληλεγγύη της στον αγώνα του αγροτικού κόσμου».

Όπως επισημαίνει η Πλεύση Ελευθερίας, το κόμμα, με υπεύθυνο Αγροτικών Θεμάτων τον Σωκράτη Αλειφτήρα, «παρεμβαίνει σταθερά και δυναμικά για την υπεράσπιση των αγροτών και την ουσιαστική στήριξη των διεκδικήσεών τους. Υπερασπίζεται έμπρακτα τα μπλόκα, τα μέσα του αγώνα τους, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να έχει σταθεί επανειλημμένα στο πλευρό των αγροτών και να τους υπερασπίζεται σε δικαστικό επίπεδο, όταν διώκονται για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις».

Παράλληλα, το γραφείο Τύπου του κόμματος τονίζει ότι «η Πλεύση Ελευθερίας έχει καταθέσει στη Βουλή συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις για τον αγροτικό τομέα, έχει υποδεχθεί αγρότες στο Κοινοβούλιο και κρατά έναν ανοικτό, ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο με τον παραγωγικό κόσμο της χώρας» και ότι «διαθέτει το πιο εμπεμπεριστατωμένο πρόγραμμα για τον Αγροτικό τομέα, βασισμένο στις διεκδικήσεις και την εμπειρία των ίδιων των αγροτών, που μοχθούν και αγωνιούν, την ώρα που κάποιοι κηφήνες λυμαίνονται τις επιδοτήσεις».