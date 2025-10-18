Ένα τεταμένο στιγμιότυπο καταγράφηκε το πρωί του Σαββάτου (18/10) στον αέρα της εκπομπής της Φαίης Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ, με πρωταγωνίστρια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας» αποχώρησε ξαφνικά από το στούντιο, διακόπτοντας τη συνέντευξη λίγα λεπτά μετά την έναρξή της.

Η συνέντευξη, όπως ανέφερε η παρουσιάστρια στον τηλεοπτικό αέρα, είχε προγραμματιστεί για τις 8:00 το πρωί, όμως η καλεσμένη έφτασε με καθυστέρηση, περίπου στις 8:20.

Κατά την έναρξη της κουβέντας, η Φαίη Μαυραγάνη αναφέρθηκε στην επικείμενη κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο Ιθάκη. Η ερώτηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία απάντησε κοφτά:

«Αχ, μην μου ξεκινάτε σας παρακαλώ. Φαίη μου γλυκειά δεν θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δεν υπάρχει λόγος κανένας. Υπάρχουν πολλά ζητήματα στην επικαιρότητα για τα οποία όσοι είμαστε πραγματικά ταμένοι να υπηρετήσουμε την κοινωνία, δίνουμε την ψυχή μας. Πέρασε πριν απο δυο ημέρες το εκτρωματικό νομοσχέδιο για την έργασία. Δεν θα αποπροσανατολίσουμε τον κόσμο για να μιλάμε για ανύπαρκτα θέματα. Αν συνεχίσετε να με ρωτάτε (για τον Τσίπρα), θα φύγω. Κάνετε μια διαφήμιση σε μια ανύπαρκτη συνθήκη και προάγετε έναν πολιτικό ο οποίος είναι ανύπαρκτος και ανενεργός».

Η ένταση αυξήθηκε όταν τέθηκε το όνομα του Πάνου Ρούτσι, με την ίδια να αποφεύγει εκ νέου να σχολιάσει και τελικά να αφήνει το μικρόφωνο και να αποχωρεί από το πλατό, χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις.

Η παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, επέστρεψε στο πλατό λέγοντας:

«Δεν είναι δουλειά των πολιτικών να μας υπαγορεύουν τις ερωτήσεις. Εμείς ρωτάμε ό,τι θεωρούμε δημοσιογραφικά σημαντικό, και ο καλεσμένος μπορεί να επιλέξει αν θα απαντήσει ή όχι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να αποχωρήσει».

Σχολιάζοντας με μια δόση χιούμορ, η ίδια πρόσθεσε: «Ήταν η πιο σύντομη συνέντευξη της ζωής μου».