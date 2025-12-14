Στο μικροσκόπιο των Ισραηλινών επενδυτών του τουρισμού βρίσκεται η Ελλάδα. Ήδη το δικό τους χαρτοφυλάκιο στον ελληνικό ξενοδοχειακό καμβά δημιουργούν σταδιακά ο όμιλος Fattal House of Hotels, η Aluma Hotels & Resorts, μέλος του ομίλου Isrotel, η επενδυτική Israel Canada, η Prima Hotels Israel και η Gnosis Investments.

Ειδικότερα, τις επόμενες επενδυτικές κινήσεις του εξετάζει ο ισραηλινός όμιλος Fattal House of Hotels, που μέσω του βραχίονα του, της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, έχει ήδη αναπτύξει ένα portfolio με τέσσερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα και έχει τοποθετήσει μέχρι στιγμής περί τα 200 εκατ. ευρώ στον εγχώριο κλάδο φιλοξενίας.

Τον Σεπτέμβριο έκανε πρεμιέρα το NYX Hotel Thessaloniki, που βρίσκεται δίπλα στα Λαδάδικα, έπειτα από την ολοκλήρωση ενός επενδυτικού προγράμματος ύψους 25 εκατ. ευρώ. Η ισραηλινή αλυσίδα έγινε ευρέως γνωστή στην Ελλάδα το 2019, όταν πλειοδότησε σε διαγωνισμό που είχε προκηρύξει ο ΕΦΚΑ για τη μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου που στέγαζε το ξενοδοχείο Esperia Palace. Έπειτα από μία επένδυση 25 εκατ. ευρώ, το ανανεωμένο NYX Esperia Palace Athens επανατοποθετήθηκε στον αθηναϊκό ξενοδοχειακό κλάδο το 2023.

NYX Esperia Palace Athens

Βέβαια, η άφιξη του ομίλου Fattal House of Hotels στην Ελλάδα συνδέθηκε με την απόκτηση ενός ξενοδοχείου στα Κολύμπια της Ρόδου το 2018, το οποίο, έπειτα από ένα πρόγραμμα ανακαίνισης, λειτουργεί υπό το brand Leonardo ως Leonardo Kolymbia Resort. Στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνεται επίσης το Seafos Luxury Resort & Spa στην περιοχή της Κάντιας, στο Ναύπλιο, ενώ οι επιτελείς της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση ενός ξενοδοχείου στη Χαλκιδική. Παράλληλα, στο επενδυτικό στόχαστρο των επικεφαλής του ομίλου βρίσκονται κι άλλοι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, με αιχμή την Κρήτη, την Κω και την Κέρκυρα.

Leonardo Kolymbia Resort

Israel Canada Hotels

Εν τω μεταξύ, στην ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου με 3.000 δωμάτια στην Ελλάδα μέχρι το 2030 στοχεύει η ισραηλινή Israel Canada Hotels.

Λίγους μήνες μετά την εξαγορά των δραστηριοτήτων της επίσης ισραηλινών συμφερόντων Brown Hotels, η Israel Canada Hotels έχει στα σκαριά τέσσερα νέα projects στην Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση του αποτυπώματός της στη χώρα μας. Με την προσθήκη των τεσσάρων νέων ξενοδοχείων, η εταιρεία θα αριθμεί 1.500 δωμάτια το 2027.

«Στόχος μας είναι να μετατραπούμε σε μία μεγάλη διεθνούς βεληνεκούς εταιρεία. Διαπιστώνουμε τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα και δη στην Αθήνα, καθώς και στην Κύπρο», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Reuven Elkes, διευθύνων σύμβουλος της Israel Canada Hotels.

Isla Brown Corinthia

Τα επί ελληνικού εδάφους ξενοδοχεία που διαχειριζόταν μέχρι πρότινος η Brown Hotels και έχουν ενταχθεί στο portfolio της Israel Canada Hotels είναι το Villa Brown Ermou και το Brown Acropol στο κέντρο της Αθήνας, το Brown Beach Chalkida στη Χαλκίδα, το Brown Beach Evia Island στην Εύβοια και το Isla Brown Corinthia – Curio Collection by Hilton στους Αγίους Θεοδώρους.

Villa Brown Ermou

Εκτός από αυτά, υπό την ιδιοκτησία της Israel Canada Hotels βρίσκονται τρία ξενοδοχεία με το σήμα Play, με το οποίο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η ισραηλινών συμφερόντων εταιρεία: το Play Theatrou και το Play Psyri στην καρδιά της Αθήνας, καθώς και το Play Paros στο κυκλαδίτικο νησί.

Το πλάνο

Στον σχεδιασμό της εισηγμένης περιλαμβάνεται ένα νέο ξενοδοχείο στη λεωφόρο Συγγρού, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα το 2027, ένα νέο resort μεταξύ Χαλκίδας και Ερέτριας και ένα ακόμη ξενοδοχείο 5 αστέρων, δυναμικότητας 40 δωματίων, στην οδό Λυκούργου στην Αθήνα με ορίζοντα ολοκλήρωσης τους πρώτους μήνες του 2027.

Στα σκαριά βρίσκεται, τέλος, ένα ακόμη ξενοδοχείο, το οποίο αναπτύσσεται σε κτίριο απέναντι από το Play Theatrou και το οποίο αναμένεται να προσθέσει στην υφιστάμενη μονάδα των 50 δωματίων 50 επιπλέον δωμάτια.

Play Theatrou

Στο επενδυτικό στόχαστρο των επικεφαλής της εταιρείας για περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου τους βρίσκονται η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη, η Ρόδος και η Κέρκυρα.

Ο Leon Avigad, ένας εκ των δύο ιδρυτών της Brown Hotels, εξακολουθεί να αποτελεί βασικό κομμάτι της ταυτότητας της Brown Hotels και συμμετέχει ενεργά στην Israel Canada Hotels «ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια, η ποιότητα και η εμπειρία που χαρακτηρίζει τα Brown Hotels», αναφέρουν οι επιτελείς της Israel Canada Hotels.

Σε αριθμούς

Η διοίκηση της εταιρείας αναφέρθηκε και στις επιδόσεις της για το 2025, λέγοντας ότι στην Αθήνα καταγράφηκε αύξηση της ζήτησης σε ποσοστό 7%-10%, ενώ στα νησιά η ζήτηση διαμορφώθηκε σε επίπεδα αντίστοιχα των περσινών. Για το 2026 οι επιτελείς της εταιρείας προβλέπουν περαιτέρω ανάπτυξη της τάξης του 5-7% με βάση τις προκρατήσεις. Υπογραμμίζεται ότι η Israel Canada Hotels ιδρύθηκε το 2019 ως ο ξενοδοχειακός βραχίονας του ομίλου Israel Canada, ενός από τους μεγαλύτερους και πιο ισχυρούς ομίλους real estate στο Ισραήλ. Σήμερα είναι η τρίτη μεγαλύτερη ξενοδοχειακή εταιρεία στο Ισραήλ και διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο με 36 ξενοδοχεία στο Ισραήλ και στην Ευρώπη.