Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ κόντρα στον Ατρόμητο και δεν κατάφερε να αντιδράσει ποτέ, με συνέπεια να ηττηθεί με 2-0 τελικά και να πέσει στην 3η θέση καθώς τον προσπέρασε η ΑΕΚ.

Οι «ασπρόμαυροι» ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πρώτο 10λεπτο, χωρίς πάντως να καταφέρουν να γίνουν επικίνδυνοι. Αντιθέτως, οι φιλοξενούμενοι την πρώτη φορά που βγήκαν μπροστά, κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ.

Στο 17′ ο Μίχορλ έκανε τη σέντρα και ο Σταυρόπουλος με κεφαλιά από κοντά, αφού ο Παβλένκα προτίμησε να μείνει στη θέση του, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα και λίγο έλειψε να ισοφαρίσει μετά την πολύ ωραία ενέργεια του Τσάλοφ και το γύρισμα για τον Κωνσταντέλια, το πλασέ του οποίου όμως απέκρουσε ο Χουτεσιώτης.

Οι Θεσσαλονικείς ήταν συνεχώς στην επίθεση πλέον και πίεζαν όλο και περισσότερο για την ισοφάριση, πάντα όμως γινόταν λάθος είτε στην τελική πάσα είτε στο τελείωμα, με αποτέλεσμα οι Περιστεριώτες να διατηρούν το προβάδισμα.

Ο «δικέφαλος του βορρά» μπήκε και στο δεύτερο ημίχρονο με στόχο να πιέσει και να ισοφαρίσει όσο το δυνατόν πιο νωρίς ώστε να κυνηγήσει στη συνέχεια τη νίκη, δεν κατάφερνε όμως, παρά τις προσπάθειές του, να γίνει πραγματικά απειλητικός. Έτσι, στο 63′ ο Λουτσέσκου έκανε τρεις αλλαγές, βγάζοντας Μπιάνκο, Τέιλορ και Τσάλοφ για να βάλει Οζντόεφ, Μπάμπα και Μύθου.

Παρά τις αλλαγές του, όμως, η εικόνα του παιχνιδιού και κυρίως η απόδοση της ομάδας του δεν άλλαζε. Οι γηπεδούχοι ήταν συνεχώς στην άμυνα, οι «ασπρόμαυροι» ήταν συνεχώς στην επίθεση έχοντας κατοχή μπάλας 72% κάποια στιγμή, καθαρή ευκαιρία όμως δεν είχαν. Οι Περιστεριώτες, όμως, είχαν…

Στο 91′, στην αντεπίθεση, ο Μπάκου βγήκε τετ α τετ αλλά δεν βρήκε στόχο και στο 94′ ο Τζοβάρας, ο οποίος είχε μπει ως αλλαγή ένα λεπτό πριν, εκμεταλλεύτηκε την ασυνεννοησία Κένι – Παβλένκα και κέρδισε το πέναλτι μετά την ανατροπή από τον τελευταίο, με τον Φαν Βέερτ να εκτελεί στο 95′ για το 2-0,

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Xουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Μοτουσαμί, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα (86′ Καραμάνης), Μπάκου (94′ Τζοβάρας), Μίχορλ (74′ Φαν Βέερτ), Τσαντίλας (74′ Αϊτόρ).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Τέιλορ (63′ Μπάμπα), Κετζιόρα, Βολιάκο, Κένι, Μπιάνκο (63′ Οζντόεφ), Μεϊτέ (75′ Καμαρά), Ντεσπόντοφ (80′ Ιβανούσετς), Τάισον, Κωνσταντέλιας, Τσάλοφ (63′ Μύθου).