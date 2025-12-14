Συνελήφθη από ομάδα ΔΙ.ΑΣ, ο 59χρονος οδηγός ο οποίος απείλησε με τσεκούρι έτερο οδηγό χθες το πρωί στη συμβολή των Λεωφόρων Αλίμου και Βουλιαγμένης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού – Αργυρούπολης για παράβαση των νόμων περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στην κατοχή του βρέθηκαν αεροβόλο πιστόλι, τσεκούρι, σκεπάρνι, μαχαίρι-μπρελόκ, 52 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και 1500 σφαίρες αεροβόλου πιστολιού.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 13-12-2025, ο 59χρονος οδηγός κατόπιν διένεξης με έτερο οδηγό στη συμβολή των Λεωφόρων Αλίμου και Βουλιαγμένης, τον απείλησε επιδεικνύοντάς του τσεκούρι και αποχώρησε.

Άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατόπιν ενημέρωσης του Κέντρου Άμεσης Δράσης κατευθύνθηκαν προς το σημείο όπου σε κοντινή απόσταση εντόπισαν τον 59χρονο και τον συνέλαβαν.

Κατόπιν σε έρευνα του οχήματός του και σε δωμάτιο ξενοδοχείου που διαμένει βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

τσεκούρι,

σκεπάρνι,

αεροβόλο πιστόλι,

52 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

μαχαίρι-μπρελόκ,

1500 σφαίρες και 10 αμπούλες αεροβόλου πιστολιού και

τρίφτης ναρκωτικών ουσιών

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.