Νέα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκαλύπτουν ότι ο Στιβ Μπάνον φέρεται να συζητούσε σχέδια για την «ανατροπή» του Πάπα Φραγκίσκου σε επικοινωνία που είχε με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Σύμφωνα με τα αρχεία, σε μήνυμα του Ιουνίου 2019 ο Μπάνον εμφανίζεται να γράφει προς τον χρηματιστή: «Θα ρίξουμε τον Πάπα Φραγκίσκο. Οι Κλίντον, ο Σι, ο Φραγκίσκος, η ΕΕ, έλα τώρα αδελφέ».

Ο Στιβ Μπάνον, πρώην προεδρικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ και αυτοπροσδιοριζόμενος Ρωμαιοκαθολικός, είχε επανειλημμένα εκφράσει σφοδρή κριτική απέναντι στον Πάπα Φραγκίσκο, θεωρώντας ότι η προοδευτική και παγκοσμιοποιημένη ατζέντα του αντιβαίνει στη δική του «κυριαρχική» (sovereigntist) αντίληψη. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό The Spectator το 2018, ο Μπάνον είχε χαρακτηρίσει τον Πάπα «κάτω από κάθε περιφρόνηση», κατηγορώντας τον ότι «συντάσσεται με τις παγκοσμιοποιημένες ελίτ».

Η ανταλλαγή μηνυμάτων με τον Έπσταϊν φαίνεται να συνδέεται με την προσπάθεια του Μπάνον να προωθήσει τα σχέδιά του, καθώς τον ρωτά αν έχει διαβάσει το βιβλίο In the Closet of the Vatican του 2019, του Γάλλου δημοσιογράφου Φρεντερίκ Μαρτέλ. Το βιβλίο αυτό περιλάμβανε τον ισχυρισμό-βόμβα ότι το 80% των κληρικών που εργάζονται στο Βατικανό είναι ομοφυλόφιλοι. Ο Μπάνον φέρεται να είχε εκφράσει ενδιαφέρον να μετατραπεί το βιβλίο σε ταινία, γράφοντας προς τον Έπσταϊν: «είσαι πλέον εκτελεστικός παραγωγός του “ITCOTV“», χωρίς ωστόσο να είναι σαφές πόσο σοβαρή ήταν αυτή η πρόταση.

Σε απάντησή του, ο Έπσταϊν έγραψε: «Ο Τσόμσκι ρωτά πότε θα γίνει η ταινία», σε προφανή αναφορά στον διανοούμενο Νόαμ Τσόμσκι, με τον οποίο ήταν γνωστό ότι διατηρούσε στενή σχέση. Σε άλλα σημεία των αρχείων, τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Έπσταϊν έστειλε στον εαυτό του, την 1η Απριλίου 2019, μήνυμα με τη φράση «in the closet of the Vatican», ενώ απέστειλε και στον Μπάνον άρθρο με τίτλο «Πάπας Φραγκίσκος ή Στιβ Μπάνον; Οι Καθολικοί πρέπει να διαλέξουν».

«Εύκολη επιλογή», φέρεται να απάντησε ο Μπάνον. Η εφημερίδα The Independent επικοινώνησε με εκπροσώπους του Στιβ Μπάνον για σχόλιο.

Ο Στιβ Μπάνον δεν είναι ο μόνος υποστηρικτής του κινήματος MAGA που είχε συγκρούσεις με τον Πάπα Φραγκίσκο. Αν και απέτισε φόρο τιμής στον Ποντίφικα μετά τον θάνατό του πέρυσι, χαρακτηρίζοντάς τον «καλό άνθρωπο, που εργάστηκε σκληρά και αγάπησε τον κόσμο», ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επίσης ιστορικές αντιπαραθέσεις με τον Πάπα. Πριν από την πρώτη προεδρία του Τραμπ το 2016, ο Φραγκίσκος είχε επικρίνει την υπόσχεση του τότε εκλεγμένου προέδρου να χτίσει τείχος στα σύνορα Μεξικού–ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι «ένας άνθρωπος που σκέφτεται μόνο να χτίζει τείχη, όπου κι αν βρίσκονται, και όχι γέφυρες, δεν είναι χριστιανός».

Τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, μία ημέρα πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του Τραμπ, ο Πάπας Φραγκίσκος παρενέβη εκ νέου, αναφερόμενος στα σχέδια του Ρεπουμπλικανού προέδρου για μαζικές απελάσεις. «Αν είναι αλήθεια, θα είναι ντροπή, γιατί κάνει τους φτωχούς δυστυχείς που δεν έχουν τίποτα να πληρώσουν το τίμημα της ανισορροπίας. Αυτό δεν θα λειτουργήσει. Δεν είναι αυτός ο τρόπος να λύνονται τα πράγματα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Πάπας είχε συγκρουστεί και με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είναι επίσης Ρωμαιοκαθολικός. Σε συνέντευξή του, ο Βανς είχε αναπτύξει την ιδέα του ordo amoris, λέγοντας: «Υπάρχει αυτή η παλιά σχολή και πιστεύω ότι είναι μια πολύ χριστιανική έννοια, σύμφωνα με την οποία αγαπάς πρώτα την οικογένειά σου, μετά τον πλησίον σου, μετά την κοινότητά σου, μετά τους συμπολίτες σου και τη χώρα σου και έπειτα μπορείς να επικεντρωθείς στον υπόλοιπο κόσμο».

Ο Πάπας Φραγκίσκος αντέκρουσε την αντίληψη ότι πρέπει να υπάρχει ιεραρχία αγάπης, γράφοντας: «Η χριστιανική αγάπη δεν είναι μια ομόκεντρη επέκταση συμφερόντων που σταδιακά επεκτείνονται σε άλλα πρόσωπα και ομάδες». Ο Βανς συναντήθηκε αργότερα με τον Ποντίφικα κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στη Ρώμη, την Κυριακή του Πάσχα του περασμένου έτους, και μοιράστηκε μαζί του μια ομιλία. Ο Πάπας Φραγκίσκος απεβίωσε μία ημέρα αργότερα, στις 21 Απριλίου 2025.