Το άνδρα που αποπειράθηκε να βιάσει το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής 3/10 μία 59χρονη στην Αργυρούπολη αναζητούν οι Αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει η κόρη της 59χρονης και άμεσα στην ΕΛ.ΑΣ. σήμανε συναγερμός.

«Δεν πρόλαβε να κλείσει η πόρτα και κατάλαβα ότι κάποιος με άρπαξε από τα μαλλιά, με έριξε κάτω στην είσοδο του σπιτιού. Με έπιασε από την κοτσίδα που είχα, με τράβηξε και με έριξε κάτω. Ανέβηκε από πάνω μου, μου έσκισε την μπλούζα μου και προσπαθούσε να μου κατεβάσει το παντελόνι και το εσώρουχο. Το κατέβασε μέχρι ένα σημείο, μου έσκισε και το εσώρουχο. Φώναζα βέβαια, πάλευα ό,τι μπορούσα να παλέψω», επεσήμανε η 59χρονη στην κατάθεσή της.

«Δεν μίλησε καθόλου. Το μόνο που προσπαθούσε αυτό να κάνει, να μου κατεβάσει το παντελόνι. Δεν κατάφερα να δω πολλά πράγματα γιατί φορούσε κουκούλα και μάσκα» σημείωσε το θύμα που κατάφερε να τραπεί σε φυγή.