Τον απόλυτο τρόμο έζησε μια 59χρονη γυναίκα στην Αργυρούπολη, όταν άγνωστος άνδρας επιχείρησε να τη βιάσει στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει η κόρη της. Το περιστατικό σημειώθηκε μέρα μεσημέρι, σε κεντρικό σημείο της περιοχής, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Η γυναίκα μίλησε στο Live News, περιγράφοντας με τρεμάμενη φωνή τις δραματικές στιγμές που έζησε.

«Μου λέει η κόρη μου: “Άλλη φορά να κοιτάς πρώτα πίσω σου πριν μπεις στην πολυκατοικία”. Πού να πάει το μυαλό μου 14:30 το μεσημέρι; Είπαμε να είμαστε προσεκτικοί, αλλά όχι να μη μπορούμε να πάμε ούτε μέχρι το σούπερ μάρκετ», δήλωσε εμφανώς σοκαρισμένη.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής. Η 59χρονη είχε μόλις επιστρέψει από το σούπερ μάρκετ, απέναντι από την πολυκατοικία στη λεωφόρο Κύπρου. Όπως κατήγγειλε, την ώρα που ξεκλείδωνε την είσοδο, ένας άνδρας με κουκούλα και μάσκα πέρασε απαρατήρητος πίσω της και την αιφνιδίασε.

«Μόλις μπήκα, αισθάνθηκα κάποιον να με αρπάζει από τα μαλλιά. Με τράβηξε από την κοτσίδα και με έριξε κάτω. Έπεσα με την πλάτη στο πάτωμα. Προσπαθούσα να τον απωθήσω με τα πόδια μου» είπε η γυναίκα.

Ο δράστης επιχείρησε να τη γδύσει, σκίζοντάς της την μπλούζα και κατεβάζοντας το παντελόνι και το εσώρουχό της. Η γυναίκα άρχισε να φωνάζει με όση δύναμη είχε, γεγονός που φαίνεται να απέτρεψε τον βιασμό.

«Ούρλιαζα. Δεν σταματούσα. Εκείνος δεν είπε κουβέντα, απλώς προσπαθούσε να ολοκληρώσει την πράξη του. Τελικά το έβαλε στα πόδια, μάλλον επειδή φοβήθηκε ότι θα κατέβει κάποιος στην είσοδο. Είναι πολυκατοικία, υπάρχει κίνηση».

«Έκλαιγα δύο μέρες»

Η 59χρονη παραμένει σε κατάσταση σοκ. Όπως λέει, χρειάστηκε δύο ημέρες για να μπορέσει να συνέλθει, ενώ δεν μπορεί να σταματήσει να σκέφτεται τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν ο δράστης οπλοφορούσε.

«Έκλαιγα χωρίς σταματημό. Τα παιδιά μου μου είπαν: “Ήσουν τυχερή που δεν είχε πάνω του μαχαίρι ή κάτι άλλο”. Θα μπορούσε να με είχε σκοτώσει».

Ακόμη πιο τραγική ειρωνεία, το γεγονός ότι η γυναίκα είχε έρθει από άλλη πόλη στην Αθήνα για να βοηθήσει με τις ετοιμασίες του γάμου της κόρης της, ο οποίος έγινε τελικά δύο ημέρες μετά την επίθεση.

Φόβοι για επαναλαμβανόμενα περιστατικά στην περιοχή

Η κόρη της 59χρονης ανέφερε πως πριν από μερικούς μήνες είχαν ακουστεί φήμες για παρόμοια περιστατικά στην περιοχή, με νεαρό άνδρα να επιτίθεται σε γυναίκες μέρα μεσημέρι.

«Αν το έκανε αυτό σε έναν κεντρικό δρόμο μέρα μεσημέρι, μπορεί να το ξανακάνει οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε. Η μητέρα μου αντιστάθηκε, είχε δύναμη. Αν ήταν κάποια πιο αδύναμη, ίσως να μην τα είχε καταφέρει» είπε χαρακτηριστικά.