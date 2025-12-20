Στα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας, αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την παράδοση ενός νέου υποβρυχίου στο Ναυτικό της χώρας και τονίζοντας πως η Τουρκία δεν θέλει συγκρούσεις με καμία χώρα.

«Όλες οι επενδύσεις που κάνουμε σήμερα δεν προορίζονται για την προετοιμασία για πόλεμο, αλλά για την προστασία της ειρήνης, της ανεξαρτησίας και του μέλλοντος»

Στα κυριαρχικά δικαιώματα αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την παράδοση ενός νέου υποβρυχίου στο Ναυτικό της χώρας και τόνισε πως η Τουρκία δεν θέλει συγκρούσεις με καμία χώρα.

Συγκεκριμένα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι «η Τουρκία δεν έχει καμία βλέψη για τα εδάφη ή την κυριαρχία κανενός. Δεν θέλουμε ένταση με καμία χώρα.

Δεν θέλουμε κρίσεις, διαμάχες ή συγκρούσεις. Δεν επιθυμούμε τίποτα άλλο παρά ειρήνη και σταθερότητα για τους γείτονές μας» ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «είμαστε μια χώρα που δεν επιτρέπει και δεν θα επιτρέψει ποτέ να παραβιαστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα.

Όλες οι επενδύσεις που κάνουμε σήμερα δεν προορίζονται για την προετοιμασία για πόλεμο, αλλά για την προστασία της ειρήνης, της ανεξαρτησίας και του μέλλοντος».