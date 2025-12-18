Τον Φεβρουάριο έχει προγραμματιστεί να επισκεφθεί την Τουρκία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από υπουργούς της κυβέρνησης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας των δύο χωρών, η πραγματοποίηση του οποίου εκκρεμεί από τα τέλη του 2024. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα συνεννοήσεις των δύο υπουργείων Εξωτερικών, υπάρχει κατ’ αρχήν συμφωνία να γίνει πριν ξεκινήσει το Ραμαζάνι στη γειτονική χώρα, χωρίς ακόμη να έχει διευκρινιστεί από την τουρκική πλευρά αν θα γίνει στην Άγκυρα ή την Κωνσταντινούπολη.

Σε ό,τι αφορά τώρα την ατζέντα των συνομιλιών, δεν αναμένεται ουσιαστική πρόοδος, παρά στόχος είναι να διατηρηθεί ένα καλό κλίμα και μια ανοιχτή επικοινωνία, ακόμη και αν το θέμα της διαφοράς για την υφαλοκρηπίδα και της ΑΟΖ παραμένει ανοιχτό. Η Ελλάδα επιδιώκει διάλογο και ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονες, ενώ, όπως έχει πει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «δεν είμαστε αφελείς, γνωρίζουμε τις απειλές και τους κινδύνους αστάθειας», η χώρα άλλωστε δαπανά πάνω από το 3% του ΑΕΠ της στην άμυνα. Για την Αθήνα, ο δρόμος προς τα εμπρός βασίζεται στον διάλογο, παρά το γεγονός ότι το casus belli παραμένει σαν μαύρο σύννεφο και δεν έχει αποσυρθεί μετά την ψήφιση από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση το 1995, παρά το γεγονός ότι έχει τεθεί ως όρος προκειμένου να συμφωνήσει η Ελλάδα να ενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα safe.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγίπ Ερντογάν επρόκειτο να συναντηθούν τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όμως η συνάντηση αναβλήθηκε με υπαιτιότητα της τουρκικής πλευράς.

Σημαντική όμως εξέλιξη στο διπλωματικό πεδίο αφορά και στον προγραμματισμό της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και την Άγκυρα, περί τον Μάρτιο, λένε οι πληροφορίες από διπλωματικές πηγές. Την είδηση άλλωστε είχε αποκαλύψει η ίδια η Αμερικανίδα πρέσβης, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τον περασμένο Φεβρουάριο, λέγοντας χαρακτηριστικά, «προσδεθείτε», προϊδεάζοντας για νέες επερχόμενες συμφωνίες και συνεργασίες.

Η δραστήρια πρέσβης δεν παύει να τονίζει ότι η Ελλάδα είναι από τους πιο σημαντικούς συμμάχους των ΗΠΑ, ότι «δεν είμαστε μόνο σύμμαχοι», και ότι «μια ισχυρή σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας είναι καλή όχι μόνο για τις δύο χώρες, αλλά και για τον κόσμο. Και στόχος μου σαν πρέσβης είναι να το προωθήσω». Χτες η κ. Γκιλφόιλ υποδέχτηκε στην οικία της εκπροσώπους του επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου για χριστουγεννιάτικες ευχές και βρήκε την ευκαιρία να μιλήσει για την πρόοδο των ελληνοαμερικανικών συμφωνιών, εκτιμώντας ότι ήδη έχουμε αποτελέσματα και ότι οι συμφωνίες αυτές δεν είναι συμβολικές αλλά έχουν σημασία στον τομέα της ενέργειας και των οικονομικών σχέσεων. Η ίδια πάντως εμφανίστηκε ενθουσιασμένη που θα περάσει τα πρώτα της Χριστούγεννα στην Ελλάδα.