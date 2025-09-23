Η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς.

Ο λόγος είναι η συμμετοχή του Τούρκου προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την διάσκεψη των αραβικών χωρών στην οποία πρέπει να παραστεί η Τουρκία.

Η διάσκεψη όμως θα εξελίσσεται την ώρα που είχε προγραμματιστεί η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν. Οπότε η τουρκική πλευρά ειδοποίησε και αναζητείται νέα ώρα στις επόμενες ημέρες στη Νέα Υόρκη με βάση το πρόγραμμα και των δύο ηγετών.

Οι χαμηλές ελληνικές προσδοκίες

Από τη συνάντηση που τελικώς αναβλήθηκε οι ελληνικές προσδοκίες ήταν ήδη χαμηλές καθώς δεν αναμένονταν απτά αποτελέσματα, πλην του καθορισμού της ημερομηνίας για το «βαλτωμένο» Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Αυτό βέβαια δεν έκανε το αναβληθέν ραντεβού μικρής σημασίας. Η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει στην οδό της ενεργούς εξωτερικής πολιτικής και παράλληλα δεν μετακινείται από τις κόκκινες γραμμές της.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε διαμηνύσει ότι θα θέσει το ζήτημα του casus belli στον Ταγίπ Ερντογάν, ενώ είχε ήδη προειδοποιήσει ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, ύψους 150 δισ., για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης όσο η Τουρκία συνεχίζει να απειλεί με πόλεμο.

Βασικός στόχος της Ελλάδας παραμένει η διατήρηση των ανοιχτών διαύλων με την Τουρκία και, όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η κυβέρνηση «δεν βάζει ούτε καν σε συζήτηση ζητήματα κυριαρχίας» και επιλέγει τον διάλογο αντί ενός «ψευτοπατριωτισμού που μικραίνει τη χώρα».