Με τον Χάαλαντ να πετυχαίνει δύο γκολ και να δίνει και μία ασίστ, η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε με 3-0 τη Γουέστ Χαμ για τη 17η αγωνιστική της Premier League και περιμένει να δει τι θα κάνει η Άρσεναλ στην έδρα της Έβερτον.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξε το σκορ στο 5′ με τον Χάαλαντ, ο οποίος αρχικά νικήθηκε από τον Αρεολά, στην επαναφορά όμως έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Από πολύ νωρίς, επομένως, οι «πολίτες» είχαν το προβάδισμα και από εκεί και πέρα διαχειρίστηκαν σωστά την κατάσταση.

Η Σίτι πέτυχε το 2-0 στο 38′ με τον Ράιντερς μετά την πάσα του Χάαλαντ και ο Νορβηγός φορ βρήκε ξανά δίχτυα στο 69′, μετά το… μπέρδεμα στην άμυνα των φιλοξενούμενων, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

Αυτή ήταν η 5η συνεχόμενη νίκη για τη Μάντσεστερ Σίτι που ανέβηκε στην 1η θέση με 37 βαθμούς και περιμένει να δει τι θα κάνει η Άρσεναλ, η οποία έχει 36, στον εκτός έδρας αγώνα με την Έβερτον το βράδυ του Σαββάτου (20/12).