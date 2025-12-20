Η Τσέλσι έμεινε πίσω με 2-0 κόντρα στη Νιούκαστλ εκτός έδρας, κατάφερε να το κάνει 2-2 στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε τον βαθμό, χάνει όμως κι άλλο έδαφος στη μάχη του τίτλου της Premier League.

Ο αγώνας άρχισε με τον καλύτερο τρόπο για τους γηπεδούχους καθώς μόλις στο 4ο λεπτό άνοιξαν το σκορ με τον Βολτεμάντε μετά την απόκρουση του Σάντσεθ σε προσπάθεια του Γκόρντον, με τους Λονδρέζους να μην μπορούν να αντιδράσουν και να δέχονται και δεύτερο γκολ στο 20′.

Ο Βολτεμάντε ήταν αυτός που έκανε το 2-0 μετά τη σέντρα του Γκόρντον, με τη Νιούκαστλ να ελέγχει πλήρως την κατάσταση στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, όμως, ήρθε η αντίδραση των φιλοξενούμενων, οι οποίοι ξαναμπήκαν στο παιχνίδι στο 49′, όταν ο Τζέιμς με ωραία εκτέλεση φάουλ μείωσε σε 2-1.

Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα είχε ανεβάσει την απόδοσή της και έψαξε στη συνέχεια την ισοφάριση, στην οποία έφτασε στο 66′ με τον Ζοάο Πέδρο που βγήκε τετ α τετ και τελείωσε σωστά τη φάση για το 2-2.

Οι δύο ομάδες είχαν στη συνέχεια ευκαιρίες για το τρίτο γκολ αλλά δεν το πέτυχε καμία εκ των δύο, με την Τσέλσι να είναι στο -7 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, η οποία το βράδυ του Σαββάτου (20/12) θα κοντραριστεί με την Έβερτον εκτός έδρας.