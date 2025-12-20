Στη φάση των Cross Battles Live πέρασε το The Voice με οικοδεσπότη τον Γιώργο Καπουτζίδη, το βράδυ του Σαββάτου, όπως παρακολουθήσαμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Αφού ο δημοφιλής δημιουργός και παρουσιαστής βρέθηκε στη σκηνή του μουσικού τάλεντ σόου, καλωσόρισε έναν έναν τους coaches και μεταξύ αυτών ήταν και η Έλενα Παπαρίζου μετά την ολιγοήμερη απουσία της από τα γυρίσματα λόγω του προβλήματος υγείας που κλήθηκε να διαχειριστεί μέχρι και πριν από λίγα 24ωρα.

Πιο λαμπερή από ποτέ, λοιπόν, έχοντας επιλέξει μια total black ενδυματολογική επιλογή, η Έλενα Παπαρίζου βρέθηκε στη σκηνή του The Voice και κάθισε με χαμόγελο στη θέση της.

Εύλογα, δε, σύσσωμοι οι παρευρισκόμενοι στο πλατό καταχειροκρότησαν την αγαπημένη ποπ σταρ εκφράζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την θερμότερη τους υποστήριξη στην περιπέτεια της.

Όταν ο Γιώργος Καπουτζίδης της έδωσε, μάλιστα, τον λόγο, εκείνη θέλησε να εκφράσει με τη σειρά της τα εξής. “Είμαι καλά και είμαι πίσω! Οφείλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον αγαπημένο μου φίλο, τον Κωστή Μαραβέγια. Κωστή μου, σ’ αγαπώ πάρα πολύ και σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ”.

“Όπως και σένα, Γιώργο για άλλη μια φορά και εσένα, Πάνο. Ήταν λίγο δύσκολη αυτή η περίοδος αλλά οφείλω να πω, επίσης, στους γιατρούς μου και στους νοσηλευτές ένα μεγάλο ευχαριστώ”.