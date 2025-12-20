Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη επί του Ηρακλή (97-82) για τη Stoiximan Basket League σε ένα παιχνίδι στο οποίο βρέθηκαν και οπαδοί του «γηραιού» στις εξέδρες, με τον Εργκίν Αταμάν να εύχεται να δούμε σύντομα τέτοιες εικόνες και σε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Οι οπαδοί των «πράσινων» και του «γηραιού» είχαν συμφωνήσει να συνυπάρξουν στο Telecom Center Athens -και προφανώς το ίδιο θα γίνει και στο Ιβανώφειο- με την εικόνα να γυρίζει τους πάντες χρόνια πίσω, όταν υπήρχαν κανονικά μετακινήσεις φιλάθλων.

Κάτι που αρέσει και στον Αταμάν, ο οποίος στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα στάθηκε στην παρουσία των φίλων του Ηρακλή και ευχήθηκε να δούμε μετακινήσεις φιλάθλων και σε ντέρμπι «αιωνίων».

«Μου έκανε εντύπωση που είδα τους οπαδούς του Ηρακλή και που είδα την Θύρα 13 στο γήπεδο στο πρωτάθλημα. Κατάλαβα τον λόγο. Είναι καλό, είναι δίκαιο για τους οπαδούς που υποστηρίζουν τον σύλλογό τους. Ελπίζω πως στο μέλλον, δεν ξέρω πότε, ότι θα είμαστε μαζί με οπαδούς του Ολυμπιακού», είπε αρχικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού και συνέχισε.

«Έχω πολλούς φίλους που είναι μεγάλοι υποστηρικτές του Ολυμπιακού, και ότι οι οπαδοί μας έχουν φίλους Ολυμπιακούς και το ανάποδο, αλλά στο παρκέ υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα. Και να συνεχιστεί, είναι καλό. Αλλά ίσως μία μέρα μπορεί να με εκπλήξουν με οπαδούς των δύο μεγάλων αυτών συλλόγων στην Ελλάδα».