Με τον Χολμς να επιστρέφει στη δράση έπειτα από δύο μήνες έχοντας 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ηρακλή πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 97-82.

Με την κούραση να είναι δεδομένη μετά τους απαιτητικούς αγώνες με Φενέρμπαχτσε και Χάποελ Τελ Αβίβ στη Euroleague, στους οποίους πήραν δύο νίκες, οι «πράσινοι» μπήκαν στο παιχνίδι με στόχο να επικρατήσουν χωρίς να χρειαστεί να φορτσάρουν. Απέναντί τους, όμως, είχαν μια ομάδα που άρχισε με 7/7 σουτ και είχε το προβάδισμα, πριν αναλάβει ο Χολμς για τους γηπεδούχους.

Με 7 πόντους, ο Αμερικανός σέντερ βοήθησε την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να προσπεράσει με 27-26 στο τέλος της πρώτης περιόδου, με τον «γηραιό» πάντως να μην πτοείται και να είναι εξαιρετικός και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έτσι, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου το σκορ ήταν 51-52, με τις άμυνες των δύο ομάδων να μην τα πάνε καλά.

Στην τρίτη περίοδο το «τριφύλλι» προηγήθηκε με 64-58 αλλά οι Θεσσαλονικείς με σερί 9-0 μετέτρεψαν το σκορ σε 64-67, πριν ακολουθήσει σερί 11-0 των γηπεδούχων για το 75-67 στο 30′.

Ο Παναθηναϊκός, από εκεί και πέρα, βελτίωσε την απόδοσή του, ήταν πιο σοβαρός στο τέταρτο δεκάλεπτο και πήρε τελικά τη νίκη με 97-82, με το -15 να αδικεί τον Ηρακλή για την προσπάθειά του, έχοντας για κορυφαίο τον Χολμς που επέστρεψε στη δράση με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

Τα δεκάλεπτα: 27-26, 51-52, 75-67, 97-82