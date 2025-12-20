Σοβαρές αναταράξεις στην οικονομική δραστηριότητα προκαλούν οι παρατεταμένες αγροτικές κινητοποιήσεις, με τον εμπορικό κόσμο, τον τουρισμό και την εστίαση να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ενόψει της εορταστικής περιόδου, ενώ ταυτόχρονα απευθύνουν έκκληση προς τους αγρότες να προσέλθουν στο διάλογο με την κυβέρνηση για την εξεύρεση λύσης.

Όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι των παραπάνω κλάδων, οι δυσκολίες δεν αφορούν μόνο τα εορταστικά τριήμερα, αλλά εκτείνονται ήδη για περίπου τρεις εβδομάδες, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό πλαίσιο για επιχειρήσεις που προσδοκούσαν αυξημένα έσοδα.

Σύμφωνα με δηλώσεις, σε τηλεοπτικές εκπομπές, του προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Βασίλη Κορκίδη, οι ημερήσιες απώλειες στα νωπά προϊόντα και στα τρόφιμα είναι σημαντικές, ενώ ιδιαίτερα υψηλό είναι και το κόστος για τις εξαγωγές που βασίζονται στις οδικές μεταφορές προς τις βαλκανικές χώρες.

Αντίστοιχα ανησυχητική είναι η εικόνα στον τουρισμό, σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου. Σε δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς της Θεσσαλίας και της Ηπείρου, όπως τα Τρίκαλα, ο Βόλος, το Πήλιο και τα Ιωάννινα, οι ακυρώσεις κρατήσεων σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 50%. Ο πρόεδρος των Ξενοδόχων Μαγνησίας, Γιώργος Ζαφείρης, έχει τονίσει σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις του, ότι η πτώση αυτή καταγράφεται εδώ και ημέρες, γεγονός που προδιαγράφει Χριστούγεννα με χαμηλές πληρότητες. Παρόμοιες εκτιμήσεις διατυπώνονται και από εκπροσώπους ξενοδόχων άλλων περιοχών, που κάνουν λόγο για αυξημένη επιφυλακτικότητα του κοινού να προχωρήσει σε νέες κρατήσεις.

Ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων, Ηρακλής Τσιτλακίδης, μιλώντας στον Σκάι, επισήμανε ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στη φιλοξενία, αλλά επηρεάζει συνολικά την τοπική οικονομία: εστίαση, εμπόριο και υπηρεσίες εξαρτώνται άμεσα από την ομαλή προσέλευση επισκεπτών. Την ίδια στιγμή, εκπρόσωποι των ξενοδόχων τονίζουν ότι, παρότι κατανοούν τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου, είναι απαραίτητο οι κινητοποιήσεις να μην πλήττουν δυσανάλογα άλλους επαγγελματικούς κλάδους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σημασία της εορταστικής περιόδου για τις τοπικές αγορές. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Τρικάλων, Κωνσταντίνος Παπούλιος, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα χάθηκε ήδη σημαντικό ποσοστό της αναμενόμενης κίνησης, ενώ σημείωσε πως χωρίς επισκέπτες οι τοπικές επιχειρήσεις στερούνται βασικά έσοδα. Παράλληλα, επισήμανε ότι πρόκειται κυρίως για μικρές, οικογενειακές μονάδες, άμεσα συνδεδεμένες με την τοπική κοινωνία.

Στο ίδιο πνεύμα, φορείς πολιτιστικών και τουριστικών δράσεων, όπως ο Μύλος των Ξωτικών στα Τρίκαλα, υπενθυμίζουν ότι η επίσκεψη σε έναν προορισμό ενισχύει ευρύτερα την περιφέρεια, από τα αξιοθέατα μέχρι την τοπική αγορά.

Κοινό αίτημα όλων είναι η αποκλιμάκωση της έντασης και η επιστροφή των αγροτών στον διάλογο με την κυβέρνηση, ώστε να βρεθεί λύση χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση της οικονομίας.

Οι αγρότες θα παραμείνουν στα μπλόκα κατά τη διάρκεια των εορτών και θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους

Πάντως οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα κατά τη διάρκεια των εορτών και ξεκαθαρίζουν ότι θα προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση μόνο αν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τα αιτήματά τους.

Σε νέες δηλώσεις του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, καλεί και πάλι τους αγρότες σε διάλογο, αφήνει αιχμές για τη στάση τους και τους χαρακτηρίζει «πεισματάρηδες» αφού, όπως είπε, από τα 27 αιτήματά τους έχουν ικανοποιηθεί τα 16, ενώ άλλα 4 είναι υπό διαπραγμάτευση.

«Το πλαίσιο του διαλόγου που αρχικά έγινε δεκτό απορρίφθηκε στη συνέχεια, γεγονός που εύλογα γεννά ερωτήματα όταν έχει ήδη ικανοποιηθεί το 74% των αιτημάτων. Τα μπλόκα και τα πείσματα δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες, ούτε την κοινωνία. Ο διάλογος δεν αποτελεί υποχώρηση».

Η αντίδραση των αγροτών στον υπουργό ήταν άμεση.

«Είναι εκτός πραγματικότητας. Αν είχαν ικανοποιηθεί το 74% που λέει ο κύριος Τσιάρας οι αγρότες θα είχαν φύγει. Θα είχαν πάει στις δουλειές τους. Κανένας δεν θέλει τις ημέρες των γιορτών να είναι έξω», δήλωσε στο MEGA, ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

«Οι αγρότες που δεν παίρνουν επιδοτήσεις δεν βρίσκονται στα μπλόκα»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε αποκλειστική συνέντευξη στη νέα εκπομπή των «Νέων» με την Κατερίνα Παναγοπούλου λέει πως οι αγρότες που δεν παίρνουν επιδοτήσεις δεν βρίσκονται στα μπλόκα.

«Ο αδελφός μου είναι αγρότης και δεν είναι στα μπλόκα. Οι αγρότες που δεν παίρνουν επιδοτήσεις δεν είναι στα μπλόκα. Έγινε μία προσπάθεια από ένα μέρος των αγροτών να απαλλαγούν από την υπόθεση των επιδοτήσεων και να οδηγηθούν στην εξωστρέφεια. Αυτοί δεν είναι στα μπλόκα, στα μπλόκα είναι αυτοί που παίρνουν επιδοτήσεις. Εννοώ ότι κάτι στραβό υπάρχει σε όλη αυτή την πολιτική της ΕΕ».

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις

Στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

«Αν ανοίξουν τον δρόμο με συγκεκριμένες απαντήσεις θα γίνει και η συνάντηση για να συζητήσουμε όλα τα άλλα αιτήματα. Αλλά πρέπει η κυβέρνηση να δείξει ότι έχει τη διάθεση να λύσει κάποια από τα ζητήματά μας», δήλωσε ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

Αμετακίνητοι στη στάση τους είναι και οι αγρότες της Καρδίτσας. Όπως δηλώνουν, δεν έχει ικανοποιηθεί κανένα από τα αιτήματά τους ενώ συνεχώς ενισχύεται το μπλόκο με νέα τρακτέρ.

Αύριο οι αγρότες θα αποφασίσουν τη μορφή της κλιμάκωσης που θα πραγματοποιήσουν την ερχόμενη Δευτέρα, καθώς από την Τρίτη και για τέσσερις ημέρες σκοπεύουν να ανοίξουν τα μπλόκα για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων.