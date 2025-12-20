«Οι λύσεις δεν περνούν μέσα από τα μπλόκα, αλλά μέσα από τον διάλογο», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας σε μήνυμά του προς τους αγρότες, τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση είναι εδώ με ανοιχτά χαρτιά και με διάθεση διαλόγου».

Σε σημερινή του δήλωση, ο Κώστας Τσιάρας σημείωσε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τα διαχρονικά και σοβαρά προβλήματα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπος ο Έλληνας αγρότης, όπως είναι το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, οι διεθνείς αναταράξεις και οι δομικές αδυναμίες δεκαετιών γι’ αυτό και έχει λάβει μια σειρά πρωτοβουλιών τα τελευταία χρόνια.

Ο Κώστας Τσιάρας σημείωσε ότι έχει επιδιωχθεί ο διάλογος με τους αγρότες από τις πρώτες ώρες των κινητοποιήσεών τους, παρουσιάζοντας μια συγκεκριμένη δέσμη μέτρων ως βάση συζήτησης, η οποία αποτελείται από:

την περαιτέρω μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας,

την προμήθεια πετρελαίου χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στην αντλία,

την τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΛΓΑ για κάλυψη ζημιών στο 100%

τη χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος.

«Από τα 27 αιτήματα που έχουν τεθεί, τα 20 είτε έχουν ήδη ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται σε ώριμη διαδικασία επίλυσης», σημείωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τονίζοντας ότι «παρ’ όλα αυτά, το πλαίσιο διαλόγου που αρχικά έγινε δεκτό, απορρίφθηκε στη συνέχεια, γεγονός που εύλογα, γεννά ερωτήματα, όταν έχει ήδη ικανοποιηθεί το 74% των διεκδικήσεων».

Πρόσθεσε ότι λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα «που παραδοσιακά καλούν σε περισυλλογή, κατανόηση και ενότητα», τα μπλόκα και τα τρακτέρ στους δρόμους «δυσχεραίνουν την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, εμποδίζουν την πρόσβαση σε χωριά, ακυρώνουν οικογενειακούς προγραμματισμούς και προκαλούν αβεβαιότητα στην αγορά, επιβαρύνοντας επαγγελματίες, επιχειρήσεις και εργαζόμενους, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια, ενόψει των εορτών».

Και υπογράμμισε «τα μπλόκα και τα πείσματα δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες ούτε την κοινωνία. Ο διάλογος δεν αποτελεί υποχώρηση, είναι πράξη ευθύνης και ο μόνος δρόμος για βιώσιμες λύσεις» και σημείωσε πως «από την πλευρά μας είμαστε εδώ, για να μορφοποιήσουμε μαζί τις λύσεις σε ζητήματα που παραμένουν εκκρεμή, αντιμετωπίζοντας με αυτόν τον τρόπο, την πίεση που υφίστανται τα εισοδήματα των αγροτών μας, κινητοποιώντας κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό πόρο και μέσα στο πλαίσιο των αντοχών του Προϋπολογισμού».

«Άλλωστε στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός πρότεινε τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για τη χάραξη μιας Εθνικής Στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα, με διάρκεια και προοπτική για τις επόμενες γενιές. Αυτό επιβάλλεται ακόμα περισσότερο τώρα, καθώς, αυτήν την περίοδο, ξεκινά η συζήτηση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης», κατέληξε ο Κώστας Τσιάρας.