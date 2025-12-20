Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (20/12) σε διαμέρισμα στην περιοχή της Καισαριανής, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τρία οχήματα και έξι πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεση.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε διαμέρισμα σε περιοχή του δήμου Καισαριανής. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 20, 2025

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο από τις πυροσβεστικές αρχές, με τις ζημιές να περιορίζονται στον χώρο της κουζίνας του διαμερίσματος.