Τέσσερα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και δύο Κινέζοι πολίτες, κατηγορούνται στη Γαλλία για κατασκοπεία υπέρ του Πεκίνου, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία του Παρισιού.

Δύο από τους υπόπτους τέθηκαν υπό κράτηση και οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους, αλλά παραμένουν υπό δικαστικό έλεγχο. Οι αρχές δεν διευκρίνισαν τις υπηκοότητες όλων των κατηγορουμένων.

Οι τέσσερις ύποπτοι συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα στη Ζιρόντ και αρχικά παραπέμφθηκαν για «παράδοση πληροφοριών σε ξένη δύναμη» με στόχο «να πληγούν τα θεμελιώδη συμφέροντα του έθνους». Οι κατηγορίες επισύρουν ποινή κάθειρξης έως και 15 ετών.

Η εισαγγελία διευκρίνισε την Τετάρτη ότι οι δύο Κινέζοι έφτασαν στη Γαλλία με στόχο «να εκτελέσουν μια αποστολή υποκλοπής δορυφορικών δεδομένων του δικτύου Starlink και δεδομένα προερχόμενα από ζωτικής σημασίας οντότητες, κυρίως στρατιωτικές, ώστε να τα μεταφέρουν στη χώρα προέλευσής τους, την Κίνα».

Στις 30 Ιανουαρίου η αστυνομία ενημερώθηκε ότι δύο Κινέζοι επιχειρούσαν να υποκλέψουν δορυφορικά δεδομένα από το νοικιασμένο Airbnb τους στη Ζιρόντ. Γείτονες του σπιτιού παρατήρησαν ότι είχαν τοποθετήσει μια δορυφορική κεραία διαμέτρου 2 μέτρων, την οποία συσχέτισαν με τη διακοπή του ίντερνετ στην περιοχή.

Την επόμενη ημέρα, στην έρευνα που έκαναν οι αρχές, ανακάλυψαν «ένα δίκτυο υπολογιστών συνδεδεμένο με παραβολικές κεραίες που επέτρεπαν την υποκλοπή δορυφορικών δεδομένων» και κατάσχεσαν όλα τα εξαρτήματα.

Οι δύο Κινέζοι, όταν αιτήθηκαν βίζα για τη Γαλλία, δήλωσαν ότι εργάζονται ως μηχανικοί σε μια εταιρεία που ειδικεύεται στην ανάπτυξη ασύρματων τηλεπικοινωνιών. Η εταιρεία αυτή συνεργάζεται με πανεπιστήμια που ασχολούνται με στρατιωτικά προγράμματα, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Τα δύο άλλα πρόσωπα που συνελήφθησαν βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα και πιστεύεται ότι ήταν αυτά που εφοδίασαν τους Κινέζους με εξοπλισμό που είχε εισαχθεί παράνομα.