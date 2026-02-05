Η Τουρκία κατέγραψε το 2025 εντυπωσιακή αύξηση στις θαλάσσιες μετακινήσεις προς τα ελληνικά νησιά του ανατολικού Αιγαίου, με πάνω από 1,1 εκατομμύριο τουρίστες να ταξιδεύουν από τα τουρκικά παράλια σε γειτονικούς προορισμούς.

Οι ροές αυτές των Τούρκων τουριστών αναδεικνύουν την τουριστική δυναμική της περιοχής αλλά και τη σημασία των λιμανιών της Τουρκίας και της Ελλάδας ως «πύλες» διασύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών.

Ροή Τούρκων τουριστών και δρομολόγια

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας, από Αλικαρνασό, Κρήνη, Μαρμαρίδα, Κυδωνιές, Κουσάντασι, Μάκρη, Αντίφελλο, Ντικιλί και Σμύρνη προς τα νησιά του Αιγαίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 18.680 δρομολόγια, με 2.253.513 επιβάτες να μετακινούνται προς και από την Ελλάδα.

Από αυτά, 9.277 δρομολόγια αντιστοιχούν σε αναχωρήσεις από την Τουρκία, μεταφέροντας 1.119.472 επιβάτες σε νησιά όπως η Κως, η Χίος, η Ρόδος, η Σάμος, η Λέσβος, το Καστελόριζο, η Λέρος και η Πάτμος.

Οι ροές αυξήθηκαν σταθερά τα τελευταία χρόνια:

2025: 1.119.472 Τούρκοι τουρίστες

Η κορύφωση καταγράφεται τους θερινούς μήνες, με 233.044 επιβάτες τον Ιούλιο, 280.693 τον Αύγουστο και 188.515 τον Σεπτέμβριο, γεγονός που επιβεβαιώνει τον ρόλο της ακτοπλοΐας στο θερινό τουριστικό ρεύμα.

Τα νησιά με τη μεγαλύτερη ζήτηση

Η Κως αναδείχθηκε ο δημοφιλέστερος προορισμός για τους Τούρκους ταξιδιώτες το 2025. Από Αλικαρνασό, 347.302 επιβάτες ταξίδεψαν προς την Κω.

​ Η Χίος αποτέλεσε τη δεύτερη επιλογή, με 192.333 επιβάτες από ην Κρήνη.

​ Η Ρόδος δέχθηκε 167.888 επιβάτες από τη Μαρμαρίδα και 52.981 από τη Μάκρη.

​ Η Λέσβος προσέλκυσε 127.963 επιβάτες από το Κυδωνιές, 13.537 από το Ντικιλί και 3.554 από τη Σμύρνη.

​ Η Σάμος υποδέχθηκε 118.871 επιβάτες από το Κουσάντασι και 30.414 από Κρήνη.

​ Από την Αντίφελλο, 43.291 επιβάτες ταξίδεψαν στο Καστελόριζο.

​ Από την Αλικαρνασό, 18.550 επιβάτες επισκέφθηκαν τη Λέρο.

​ Από το Κουσάντασι, 2.788 επιβάτες κατευθύνθηκαν προς την Πάτμο.

Οι έντονες ροές από τα τουρκικά παράλια προς τα ελληνικά νησιά μεταφράζονται σε σημαντικά έσοδα για τις τοπικές οικονομίες, από τη διαμονή και την εστίαση μέχρι το λιανεμπόριο και τις υπηρεσίες.

Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η τουριστική διασύνδεση Ελλάδας–Τουρκίας ενισχύεται χρόνο με τον χρόνο, διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο αλληλεξάρτησης που υπερβαίνει τις συχνές πολιτικές εντάσεις στο διμερές επίπεδο.