Με γκολ των Ίσακ και Εκιτικέ η Λίβερπουλ νίκησε με 2-1 εκτός έδρας την Τότεναμ που έπαιζε από νωρίς με 10 παίκτες και στο τέλος έμεινε με 9, με αποτέλεσμα να πιάσει την 4η Τσέλσι στη βαθμολογία της Premier League.

Το παιχνίδι δεν ήταν καλό στο πρώτο ημίχρονο και δεν είχε κάποια μεγάλη φάση, είχε όμως κόκκινη κάρτα για τον Σίμονς στο 33ο λεπτό, μετά την παρέμβαση του VAR, επειδή πάτησε άσχημα τον Φαν Ντάικ. Από νωρίς, επομένως, οι Λονδρέζοι έμειναν με 10 παίκτες και οι «κόκκινοι» το εκμεταλλεύθηκαν.

Στο 56′ ο Βιρτς με ωραία κάθετη πάσα βρήκε τον Ίσακ και αυτός τελείωσε όπως έπρεπε τη φάση για το 0-1, με τους γηπεδούχους να αγγίζουν την ισοφάριση στο 64′ με το σουτ του Κολό Μουανί που κόντραρε στον Κέρκεζ. Δεν έγινε το 1-1, έγινε όμως αμέσως μετά, στο 66′, το 0-2 με την κεφαλιά του Εκιτικέ μετά τη σέντρα του Φρίμπονγκ.

Η Λίβερπουλ ήταν, πλέον, αγκαλιά με τη νίκη και την πήρε, όχι χωρίς άγχος όμως, καθώς στο 83′ ο Ριτσάρλισον μείωσε σε 1-2 για την Τότεναμ που προσπάθησε ως το τέλος για την ισοφάριση, δεν τα κατάφερε όμως και στις καθυστερήσεις έχασε και τον Ρομέρο που αποβλήθηκε για κλωτσιά εκτός φάσης στον Κονατέ.