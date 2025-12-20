Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Λίλα Μαραγκού, σπουδαία αρχαιολόγος και επιφανής καθηγήτρια Αρχαιολογίας, που συνέδεσε τη σταδιοδρομία της με την ιδιαίτερη πατρίδα της, την Αμοργό.

Η Λίλα Μαραγκού σπούδασε αρχαιολογία και έκανε διδακτορική διατριβή το 1969 στο Τύμπιγκεν της Γερμανίας.

Υπήρξε ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου.

Δήλωση της Λίνας Μενδώνη

Πληροφορούμενη την απώλεια της Λίλας Μαραγκού, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Λίλας Μαραγκού, επιφανούς καθηγήτριας Αρχαιολογίας, με σημαντικότατο έργο στο πεδίο και την έρευνα. Με συστηματικές σπουδές στην Ελλάδα και τη Γερμανία, η Λίλα Μαραγκού συνέδεσε τη σταδιοδρομία της με την ιδιαίτερη πατρίδα της, την Αμοργό. Το αρχαιολογικό της έργο επικεντρώθηκε σ’ αυτή, επί δεκαετίες, αλλά και σ’ όλες τις Κυκλάδες. Η συμβολή της στην αρχαιολογική έρευνα της Αμοργού υπήρξε ανεκτίμητη και διαρκής. Μετουσιώθηκε σε ένα ογκώδες συγγραφικό έργο, εκκινώντας από την Αμοργό για να εξακτινωθεί σε μια γενική εποπτεία της αρχαίας ελληνικής τέχνης.

Η Λίλα Μαραγκού αντιπροσώπευε εκείνο το σπάνιο είδος επιστήμονα, που διακρίθηκε εξίσου στην έρευνα και τη διδασκαλία, καθώς διέπλασε γενιές νέων αρχαιολόγων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο υπηρέτησε με αφοσίωση. Παράλληλα, χρημάτισε και η πρώτη επιστημονική υπεύθυνη του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, καταγράφοντας και μελετώντας συστηματικά πλήθος αντικειμένων από τις συλλογές του. Γνώρισα τη Λίλα Μαραγκού, ήδη, από τα φοιτητικά μου χρόνια. Θαύμαζα τη θέλησή της και τη στοχοθεσία της.

Η κοινή αγάπη και η ενασχόληση με τις Κυκλάδες μας έφερε κοντά, σε πολλές περιπτώσεις. Οι διδαχές της και το ξεχωριστό βλέμμα της υπήρξαν πάντοτε αναντικατάστατα για πολλούς από εμάς. Στην οικογένειά της, τους συναδέλφους και τους μαθητές της απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια.”