Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Κυριακής (21/12) με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με τον Ράφα Μπενίτεθ να μην έχει πέντε παίκτες στη διάθεσή του.

Οι «πράσινοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στη νίκη επί του Βόλου για να παραμείνουν κοντά στην 4άδα, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο, με τον Ράφα Μπενίτεθ να περιμένει μια εμφάνιση ανάλογη αυτής στη Λεωφόρο, στο παιχνίδι του πρώτου γύρου.

Ο Ισπανός τεχνικός είδε με ικανοποίηση τούς Τουμπά και Πάντοβιτς να επιστρέφουν σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων και τους υπολογίζει κανονικά για το ματς με τους «ασπρόμαυρους», από το οποίο θα απουσιάσουν πέντε παίκτες: Οι Ρενάτο Σάντσες και Πελίστρι που είναι ανέτοιμοι, ο Κυριακόπουλος που έκανε ατομικό πρόγραμμα και οι Λαφόν και Ντέσερς που ετοιμάζονται για το Κόπα Άφρικα.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ είναι οι Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Σταμέλλος, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Νίκας, Βίλενα, Πάντοβιτς.