Μπορεί να έχει κλείσει τα 41 του χρόνια, δεν κλείνει την καριέρα του, όμως, ο Τιάγκο Σίλβα, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη για να φορέσει τη φανέλα της Πόρτο, στην οποία είχε υπογράψει και το 2004.

Πριν από 21 χρόνια, ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός είχε φορέσει τη φανέλα των «δράκων» αλλά για την ομάδα Β του συλλόγου. Με την πρώτη ομάδα δεν είχε αγωνιστεί καθόλου και τα επόμενα χρόνια έκανε μεγάλη καριέρα αγωνιζόμενος σε Ντιναμό Μόσχας, Φλουμινένσε, Μίλαν, Παρί Σεν Ζερμέν και Τσέλσι, πριν επιστρέψει στη Βραζιλία και στη Φλουμινένσε το 2024.

Όλοι πίστευαν τότε ότι αυτή θα είναι και η τελευταία του ομάδα, ο Τιάγκο Σίλβα όμως είχε άλλη άποψη και το απέδειξε με την απόφασή του να επιστρέψει στην Ευρώπη υπογράφοντας στην Πόρτο. Στα 41 του χρόνια, δύο δεκαετίες μετά την αποχώρησή του, ο Βραζιλιάνος στόπερ μετακομίζει ξανά στο Οπόρτο, με το συμβόλαιο να έχει διάρκεια ως το καλοκαίρι, με οψιόν επέκτασής του για ακόμη έξι μήνες.

Ο πρώην αρχηγός της εθνικής Βραζιλίας, με την οποία είχε 113 συμμετοχές, έχει κατακτήσει 31 τρόπαια στη διάρκεια της καριέρας του ενώ τρεις φορές, το 2013, το 2014 και το 2015, είχε προταθεί για την κορυφαία 11άδα της χρονιάς από τη FIFA.