Ένα ιδιαίτερο σιδηροδρομικό ατύχημα συνέβη στην Ινδία, όταν τρένο συγκρούστηκε με κοπάδι 100 ελεφάντων, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν όλα τα βαγόνια.

Οι ελέφαντες διέσχιζαν τις ράγες και, παρά το ότι ο οδηγός προσπάθησε να τους αποφύγει χρησιμοποιώντας το φρένο έκτακτης ανάγκης, δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μαζί τους στο κρατίδιο Ασάμ της βορειοανατολικής Ινδίας.

Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν 7 ελέφαντες και ένα ελεφαντάκι τραυματίστηκε, ενώ εκτροχιάστηκαν πέντε βαγόνια, καθώς και η μηχανή του τρένου που μετέφερε 650 επιβάτες στο δρομολόγιο New Delhi Rajdhani Express, τα ξημερώματα του Σαββάτου 20.12.2025, προκαλώντας σοβαρές διαταραχές στα σιδηροδρομικά δρομολόγια.

Οι αρμόδιες αρχές έθαψαν τους 7 ελέφαντες κοντά στο σημείο της σύγκρουσης, σε δασική περιοχή.

Στο Ασάμ ζουν ελεύθεροι 7.000 από τους συνολικά 20.000 ασιατικούς ελέφαντες της Ινδίας, και κάθε χρόνο σκοτώνονται περίπου 20 ελέφαντες στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τις σιδηροδρομικές γραμμές.