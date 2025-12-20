Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Ινδία, όταν ένα επιβατικό τρένο συγκρούστηκε με κοπάδι ελεφάντων που κινούνταν στην περιοχή, προκαλώντας τον θάνατο επτά από αυτών και τραυματίζοντας έναν.

Οι 650 επιβάτες του τρένου ήταν άθικτοι, χωρίς τραυματισμούς, ανακοίνωσαν σήμερα τοπικοί αξιωματούχοι.

Το ατύχημα συνέβη στο κρατίδιο Άσαμ, όπου βρίσκονται πάνω από 4.000 από τους περίπου 22.000 ελέφαντες που ζουν στην άγρια φύση στην Ινδία.

Πέντε βαγόνια του τρένου που είχε αναχωρήσει από το κρατίδιο Μιζοράμ με προορισμό το Νέο Δελχί εκτροχιάστηκαν.

«Οι Αρχές έχουν θέσει όρια ταχύτητας στα δρομολόγια που γίνονται σε περιοχές στις οποίες μετακινούνται κοπάδια ελεφάντων, αλλά το ατύχημα αυτό σημειώθηκε εκτός των ζωνών αυτών», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος των ινδικών σιδηροδρόμων Καπιντζάλ Κισόρ Σάρμα.

«Ο οδηγός του τρένου όταν είδε το κοπάδι των ελεφάντων ενεργοποίησε το φρένο επείγουσας ανάγκης, αλλά αυτό δεν απέτρεψε τη σύγκρουση», με τους ελέφαντες, διευκρίνισε.

Η αποψίλωση των δασών και τα εργοτάξια κοντά τους, υποχρεώνουν τους ελέφαντες να φεύγουν πιο μακριά από το φυσικό τους περιβάλλον σε αναζήτηση τροφής, πράγμα το οποίο αυξάνει τον κίνδυνο να βρεθούν κοντά σε ανθρώπους.