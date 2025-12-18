Στο παρά πέντε αποφεύχθηκε ένα σοβαρό ατύχημα κοντά στο Νταλουσί, στην πολιτεία Χιματσάλ Πραντές της Ινδίας, όταν ένα τουριστικό βαν με επιβάτριες άρχισε ξαφνικά να κυλά ανεξέλεγκτα σε έναν κατηφορικό δρόμο.

Το όχημα άρχισε να κυλά προς το κενό και ακινητοποιήθηκε μόνο όταν προσέκρουσε σε ένα δέντρο, γεγονός που απέτρεψε την πτώση του σε μια χαράδρα. Κάτοικοι της περιοχής και τουρίστες έσπευσαν αμέσως στο σημείο για να βοηθήσουν τις γυναίκες, σύμφωνα με το ndtv.

Βίντεο που καταγράφει το περιστατικό δείχνει τη στιγμή που γυναίκες επιβιβάζονται στο βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε μια πλαγιά, όταν αυτό αρχίζει ξαφνικά να κινείται προς τα πίσω. Οι επιβάτριες φαίνονται στη συνέχεια να πηδούν πανικόβλητες έξω από το όχημα.

Τέσσερις γυναίκες καταφέρνουν να κρατηθούν όρθιες, παρότι σε μια περίπτωση το φουλάρι μιας επιβάτιδας πιάστηκε στην πόρτα. Άλλες δύο πέφτουν στο οδόστρωμα, ενώ μια γυναίκα γλιστρά στην πλαγιά, αφού χάνει την ισορροπία της. Μια ακόμα χτυπά το κεφάλι της στην πόρτα, πέφτει και αρχίζει να κατρακυλά, τη στιγμή που το βαν προσκρούει στο δέντρο και τελικά σταματά.