Με αίσθημα ευθύνης και διαχρονική δέσμευση προς την κοινωνία, η GSK Ελλάδος υλοποίησε και φέτος την πρωτοβουλία “Together Days”, αυτή τη χρονιά αφιερωμένη στη στήριξη του Γηροκομείου Αθηνών. Με τη συμμετοχή άνω των 75 εθελοντών από το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, η δράση επικεντρώθηκε στη βελτίωση των εγκαταστάσεων και τη δημιουργία ενός πιο φιλόξενου και λειτουργικού περιβάλλοντος για τους φιλοξενούμενους του Γηροκομείου.

Οι εργαζόμενοι της GSK Ελλάδος ανέλαβαν μια σειρά στοχευμένων παρεμβάσεων, οι οποίες περιλάμβαναν καθαρισμό και βάψιμο κοινόχρηστων χώρων, φυτεύσεις και ανανέωση των εξωτερικών κήπων, καθώς και γενικότερες επισκευές που αναβάθμισαν τη συνολική λειτουργικότητα και αισθητική του χώρου. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι της εταιρείας προχώρησαν και στον στολισμό χριστουγεννιάτικων δέντρων με στόχο να δημιουργήσουν ένα πιο εορταστικό και ζεστό περιβάλλον για τους φιλοξενούμενους, ενόψει της περιόδου των Χριστουγέννων.

Επιπλέον, η εταιρεία, λίγες ημέρες πριν από την ημέρα εθελοντικής προσφοράς, πραγματοποίησε δωρεά προς το Γηροκομείο Αθηνών, με στόχο την ανακαίνιση της επίπλωσης των φαρμακείων, των χώρων σίτισης και των βοηθητικών εγκαταστάσεων του Ιδρύματος, αναβαθμίζοντας πλήρως τη λειτουργικότητά τους.

Η κ. Lizzie Champion, VP & General Manager της GSK Ελλάδος, δήλωσε: «Στην GSK Ελλάδος πιστεύουμε βαθιά στη δύναμη της συλλογικής προσφοράς. Η φετινή εθελοντική πρωτοβουλία στο Γηροκομείο Αθηνών επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να στεκόμαστε δίπλα στην κοινωνία με ουσιαστικό τρόπο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους εθελοντές της GSK Ελλάδος για την αφοσίωση και τη θετική τους ενέργεια, καθώς και τη Διοίκηση του Ιδρύματος για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη».

Η κ. Βασίλεια Παπαγιαννοπούλου, Government Affairs & Market Access Director της GSK Ελλάδος, ανέφερε: «Η πρωτοβουλία “Together Days 2025” αντανακλά τον σταθερό μας προσανατολισμό στην εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα και την έμπρακτη προσφορά. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που συμβάλαμε στη βελτίωση των χώρων του Γηροκομείου Αθηνών και ευελπιστούμε η εθελοντική μας πρωτοβουλία να ενισχύσει ουσιαστικά την καθημερινή διαβίωση των φιλοξενούμενων».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία της GSK Ελλάδος, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, κ. Βασίλης Καπερνάρος, η Εντεταλμένη Σύμβουλος για τις Δομές Υγείας στην Περιφέρεια Αττικής, κα Αθηνά Κωνσταντέλλου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γηροκομείου Αθηνών, κ. Σπύρος Χαμακιώτης και ο Γενικός Διευθυντής του Γηροκομείου Αθηνών, κ. Κωνσταντίνος Σολδάτος.

Με πρωτοβουλίες όπως το “Together Days 2025”, η GSK Ελλάδος συνεχίζει να επενδύει σε εθελοντικές πρωτοβουλίες οι οποίες ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, στηρίζουν τις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων και προάγουν το πνεύμα της συλλογικής συνεισφοράς.