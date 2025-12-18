Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 48χρονος, ο οποίος φέρεται να αφαιρούσε δοχεία με ελαιόλαδο και μέλι από υπόγειες αποθήκες πολυκατοικιών στην Αττική, με τα προϊόντα να προορίζονται για οικιακή κατανάλωση. Από τη δράση του ίδιου και συνεργού του, σύμφωνα με τις αρχές, είχαν αφαιρεθεί περισσότερα από 800 κιλά ελαιολάδου και 35 κιλά μέλι.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, η οποία φέρεται να διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, με σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και συνεργός του, η οποία έχει ταυτοποιηθεί.

Η σύλληψη έγινε το βράδυ της 13ης Δεκεμβρίου 2025, ύστερα από σήμα του Κέντρου για κλοπή σε υπόγεια αποθήκη πολυκατοικίας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν τον κατηγορούμενο εντός της πολυκατοικίας, έχοντας στην κατοχή του δύο δοχεία με ελαιόλαδο.

Ο 48χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, όπου από την προανάκριση προέκυψε ότι είχε αφαιρέσει συνολικά έξι δοχεία ελαιολάδου από αποθήκη ενοίκου της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθείς, μαζί με τη συνεργό του, αποκτούσαν πρόσβαση σε υπόγειες αποθήκες ενοίκων πολυκατοικιών με τη μέθοδο της διάρρηξης και αφαιρούσαν δοχεία με ελαιόλαδο και μέλι, καθώς και άλλα αντικείμενα, όπως εργαλεία, υποδήματα και βαλίτσες.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί ακόμη τέσσερις περιπτώσεις κλοπών στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, με τις συνολικές ποσότητες που αφαιρέθηκαν να ανέρχονται σε 817 λίτρα ελαιολάδου και 35 κιλά μέλι.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.