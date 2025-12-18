Ένα σοκαριστικό περιστατικό στη Σουηδία αφορά ένα παιδί μόλις 12 ετών, που κρατείται αφού φέρεται να σκότωσε τον λάθος άνθρωπο, ενώ είχε πληρωθεί περίπου 22.000 ευρώ για να εκτελέσει μια δολοφονία. Το θύμα ήταν ένας 21χρονος άνδρας που βρισκόταν σε αυτοκίνητο με φίλους του στη Μάλμε, στο νότιο τμήμα της Σουηδίας, στις 12 Δεκεμβρίου. Το παιδί φέρεται να σκόπευε κάποιον άλλο, αλλά πυροβόλησε κατά λάθος τον άνδρα που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγο μετά, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail.

Μετά από έρευνα, οι αρχές ταυτοποίησαν τον 12χρονο ως βασικό ύποπτο και τον έθεσαν υπό κράτηση. Δεδομένου ότι είναι κάτω από το ηλικιακό όριο ποινικής ευθύνης, το παιδί τέθηκε υπό επιμέλεια. Ωστόσο, η εισαγγελέας Caroline Carlquist αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες εναντίον του λόγω της σοβαρότητας του εγκλήματος. Το παιδί φέρεται να είχε αναλάβει και άλλες «αναθέσεις» δολοφονιών και είχε υποσχεθεί πληρωμή περίπου 22.000 ευρώ για αυτή τη συγκεκριμένη εκτέλεση.

Ο ύποπτος ζούσε προηγουμένως με τη γιαγιά του, στην οποία τον είχε δώσει η κοινωνική υπηρεσία όταν ήταν επτά ετών, και ήταν αντικείμενο πολλών ερευνών για θέματα οικογενειακής κακοποίησης και βίας. Το περιστατικό καθιστά τον 12χρονο τον νεότερο ύποπτο για θανατηφόρο πυροβολισμό στη Σουηδία μέχρι σήμερα.

'Child assassin' aged just 12 is detained in Sweden after 'mistakenly shooting dead the wrong person having taken on £20,000 hit' as gangland violence spirals out of control https://t.co/0WLzCPXGr2 — Daily Mail (@DailyMail) December 17, 2025

Οι αξιωματούχοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη μείωση της ηλικίας των δραστών βίαιων εγκλημάτων στη χώρα. Η αστυνομία του Μάλμε κατηγορεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την αύξηση της στρατολόγησης παιδιών για εγκληματικές πράξεις, καθώς πολλοί νέοι προσεγγίζονται από αγνώστους μέσω κινητών τηλεφώνων για να εμπλακούν σε σοβαρές πράξεις βίας. Τα παιδιά συχνά πιστεύουν ότι οι οικογένειές τους θα υποφέρουν αν δεν εκτελέσουν τις εντολές.

Μετά τη δολοφονία, οι επιβάτες του αυτοκινήτου εγκατέλειψαν το όχημα σε έναν δρόμο στη γειτονιά Hindby και ανέθεσαν σε κάποιον άλλο να ειδοποιήσει την αστυνομία. Η Σουηδία ξεχωρίζει στην περιοχή για τη μεγαλύτερη συμμετοχή νέων σε συμμορίες, με 73 νέους ηλικίας 15-20 ετών να κατηγορούνται για ανθρωποκτονία ή απόπειρα ανθρωποκτονίας το 2022, αριθμός αυξημένος σε σχέση με 10 πριν από μια δεκαετία. Το 2023 καταγράφηκαν 55 θανατηφόροι πυροβολισμοί στη Σουηδία, σε σύγκριση με μόνο έξι συνολικά στη Νορβηγία, Φινλανδία και Δανία.

Ειδικοί σημειώνουν ότι οι ανήλικοι στρατολογούνται ως εκτελεστές επειδή θεωρείται ότι δεν βρίσκονται στο στόχαστρο της αστυνομίας. Συχνά ξεκινούν με μικρο-εγκλήματα, όπως η διακίνηση ναρκωτικών, πριν εξελιχθούν σε πληρωμένους δολοφόνους. Οι νέοι γίνονται «παιδιά στρατιώτες», εκμεταλλευόμενοι από μεγαλύτερους που τους χειραγωγούν, τους απομονώνουν και τους ελέγχουν, με αποτέλεσμα να εκτελούν τα καθήκοντά τους με ταχύτητα και υπακοή, σε μια κατάσταση που ειδικοί χαρακτηρίζουν τρομακτική.