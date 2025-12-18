Η αστυνομία του Ντουμπάι απηύθυνε σήμερα έκκληση προς τους κατοίκους του εμιράτου να παραμείνουν στα σπίτια τους και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μόνο σε περιπτώσεις «απόλυτης ανάγκης», καθώς στην περιοχή προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες, στον απόηχο της βροχόπτωσης-ρεκόρ που είχε σημειωθεί την περασμένη χρονιά.

Λίγες ώρες νωρίτερα, από τη βροχή που έπεσε στο Ντουμπάι προκλήθηκαν πλημμύρες σε δρόμους της πόλης.

When rain visits a city like Dubai, it feels like a quiet miracle—

dust turns to diamonds, streets whisper gratitude, and for a moment,

even the desert remembers how to dream. 🌧️✨ pic.twitter.com/k8ZdQPKG1k — ~. Ritesh .~ (@Riteshydv) December 18, 2025

«Για την ασφάλειά σας, να είστε προσεκτικοί επειδή προβλέπονται ασταθείς μετεωρολογικές συνθήκες τις επόμενες ώρες. Αποφύγετε να βγείτε έξω, εκτός αν υπάρχει απόλυτη ανάγκη, μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής», ανέφερε η αστυνομία σε μήνυμα που εστάλη σε κινητά τηλέφωνα.

Το Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας (NCM) προβλέπει βροχές σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένου του Ντουμπάι και της πρωτεύουσας, Άμπου Ντάμπι.

Ισχυρές βροχές σημειώθηκαν σήμερα και σε άλλες χώρες του Κόλπου, όπως στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.

Τον Απρίλιο του 2024, βροχή που έσπασε κάθε ρεκόρ έπεσε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια και πλημμυρίζοντας κατοικίες. Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι παρέλυσε και τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.