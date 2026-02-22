Την τράπουλα του Survivor ήρθαν να ανακατέψουν, το βράδυ της Κυριακής, δύο νέοι παίκτες προκειμένου να ενισχύσουν τόσο την κόκκινη όσο και την μπλε ομάδα του προγράμματος του ΣΚΑΪ.

Ο λόγος για τον Αλέξανδρο Τσιλιμίγκρα, ο οποίος προστέθηκε στην ομάδα των Επαρχιωτών και για τη Λήδα Μυλωνά που πλέον ανήκει στο δυναμικό των Αθηναίων.

“Και εκεί που ‘χα συνηθίσει να είμαι στο κατάστημά μου και να πουλάω τα ρολόγια με τα κοστούμια, ξαφνικά… ναυαγός σε νησί στην Καραϊβική. Πάμε λίγο, ο Τσιλιμίγκρας να κάνει χαμούλη στον Άγιο Δομίνικο” τόνισε αρχικά στην κάμερα, με χαμόγελο, ο νέος παίκτης της μπλε ομάδας του Survivor.

Με τη σειρά της, δε, αφού ο Αλέξανδρος επιχείρησε να ανεβάσει το ηθικό των νέων του συμπαικτών, η Λήδα Μυλωνά έκανε τη δική της εμφάνιση στην καλύβα της κόκκινης ομάδας.

“Τα παιδιά με υποδέχθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θεωρώ ότι θα τα πάμε πάρα πολύ καλά, γενικά, σαν ομάδα. Ήταν πολύ ακραίο αυτό που έγινε γιατί οι δύο κοπέλες, που ήθελα να προσεγγίσω, ήταν αυτές που με υποδέχθηκαν, εντελώς τυχαία” τόνισε αρχικά η 26χρονη πρωταθλήτρια τένις.

“Η Μαντίσα και η Αριάδνη. Γενικά, νομίζω ότι θα τα πάω πάρα πολύ καλά μαζί τους. Και με τον Αντώνη, τον οποίο θεωρώ πάρα πολύ καλό παιδί, ήρεμο και λογικό παίκτη. Τον Benzy, επίσης, τον αγαπώ, όπως και τον Γιώργο”.

“Τώρα, για τους υπόλοιπους δεν είμαι καθόλου αρνητική. Και ο Δημήτρης και η Βασιλική, που μπορεί να έχουν γίνει κάποια πράγματα, εμένα μου συμπεριφέρθηκαν πάρα πολύ καλά. Οπότε κρατώ αυτό και γενικά δεν επηρεάζομαι” εκμυστηρεύτηκε, εν συνεχεία, η νέα παίκτρια των Αθηναίων στην κάμερα του Survivor το βράδυ της Κυριακής.