Ο αγώνας ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Λεβαδειακό για τη Stoiximan Super League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (22/2).

Η Ένωση είναι στην 1η θέση και οι Βοιωτοί στην 4η, με το αποτέλεσμα της αναμέτρησής τους στην άδεια λόγω τιμωρίας Allwyn Arena να ενδιαφέρει και τις άλλες ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο και την είσοδο στην πρώτη 4άδα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τζένοα – Τορίνο Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Σέφιλντ Γουένσντεϊ EFLChampionship

14:30 Novasports 3HD Πάντερμπορν – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Χετάφε – Σεβίλλη La Liga

15:00 Action 24 Νίκη Βόλου – Ηρακλής Super League 2

16:00 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ Premier League

16:00 Novasports 4HD Σάντερλαντ – Φούλαμ Premier League

16:00 Novasports 2HD Κρίσταλ Πάλας – Γουλβς Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μαγδεμβούργο – Μίντεν DAIKIN Bundesliga

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αταλάντα – Νάπολι Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Παναθηναϊκός Super League

16:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Βόλος ΝΠΣ Super League

16:30 Novasports Start Φράιμπουργκ – Γκλάντμπαχ Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια Cyprus League

17:00 COSMOTE SPORT 9 HD Λίβινγκστον – Ρέιντζερς Scottish Premiership

17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Λεβάντε La Liga

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Lega Basket Coppa Italia 2026 Τελικός

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD World Athletics Indoor Tour Gold 2026 Τόρουν

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – Ολυμπιακός Volley League Ανδρών

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ Super League

18:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Άρσεναλ Premier League

18:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

19:00 Novasports Prime Άρης – Κηφισιά Super League

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μίλαν – Πάρμα Serie A

19:30 Novasports 1HD Θέλτα – Μαγιόρκα La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD ACB Copa del Rey 2026 Τελικός

20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Κλίβελαντ Καβαλίερς NBA

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Λεβαδειακός Super League

20:30 Novasports 2HD Χάιντενχαϊμ – Στουτγκάρδη Bundesliga

21:00 Novasports Start Φέγενορντ – Τέλσταρ Eredivisie

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Κρεμονέζε Serie A

22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Βαλένθια La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς – Τορόντο Ράπτορς NBA

22:30 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ρίο ντε Τζανέιρο

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Πόρτο – Ρίο Άβε Liga Portugal