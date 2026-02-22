Ο αγώνας ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Λεβαδειακό για τη Stoiximan Super League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (22/2).
Η Ένωση είναι στην 1η θέση και οι Βοιωτοί στην 4η, με το αποτέλεσμα της αναμέτρησής τους στην άδεια λόγω τιμωρίας Allwyn Arena να ενδιαφέρει και τις άλλες ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο και την είσοδο στην πρώτη 4άδα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τζένοα – Τορίνο Serie A
14:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Σέφιλντ Γουένσντεϊ EFLChampionship
14:30 Novasports 3HD Πάντερμπορν – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2
15:00 Novasports 1HD Χετάφε – Σεβίλλη La Liga
15:00 Action 24 Νίκη Βόλου – Ηρακλής Super League 2
16:00 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ Premier League
16:00 Novasports 4HD Σάντερλαντ – Φούλαμ Premier League
16:00 Novasports 2HD Κρίσταλ Πάλας – Γουλβς Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μαγδεμβούργο – Μίντεν DAIKIN Bundesliga
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αταλάντα – Νάπολι Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Παναθηναϊκός Super League
16:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Βόλος ΝΠΣ Super League
16:30 Novasports Start Φράιμπουργκ – Γκλάντμπαχ Bundesliga
17:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια Cyprus League
17:00 COSMOTE SPORT 9 HD Λίβινγκστον – Ρέιντζερς Scottish Premiership
17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Λεβάντε La Liga
18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Lega Basket Coppa Italia 2026 Τελικός
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD World Athletics Indoor Tour Gold 2026 Τόρουν
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – Ολυμπιακός Volley League Ανδρών
18:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ Super League
18:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Άρσεναλ Premier League
18:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga
19:00 Novasports Prime Άρης – Κηφισιά Super League
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μίλαν – Πάρμα Serie A
19:30 Novasports 1HD Θέλτα – Μαγιόρκα La Liga
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD ACB Copa del Rey 2026 Τελικός
20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Κλίβελαντ Καβαλίερς NBA
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Λεβαδειακός Super League
20:30 Novasports 2HD Χάιντενχαϊμ – Στουτγκάρδη Bundesliga
21:00 Novasports Start Φέγενορντ – Τέλσταρ Eredivisie
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Κρεμονέζε Serie A
22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Βαλένθια La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς – Τορόντο Ράπτορς NBA
22:30 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ρίο ντε Τζανέιρο
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Πόρτο – Ρίο Άβε Liga Portugal