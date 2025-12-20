«Υπάρχουν μέρες που το σκοτάδι αρνείται να διαλυθεί (…) Ο θυμός και η οργή είναι κι αυτά επιτρεπτά μπροστά σε τέτοια φριχτά εγκλήματα». Με αυτά τα λόγια, εμφανώς συγκινημένος, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε την οδύνη του, αλλά και την αλληλεγγύη του προς τις οικογένειες των θυμάτων και τους πολίτες του Μαγδεμβούργου, με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους από την επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έξι άτομα.

Wir trauern heute gemeinsam in Magdeburg. Wir denken an jeden Einzelnen und jede Einzelne: an die Opfer, Verletzten, Angehörigen, Ersthelferinnen und Ersthelfer. Wir sind an ihrer Seite, heute und in Zukunft. Stehen wir als Land zusammen. pic.twitter.com/0vGyfEPjVo — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) December 20, 2025

Στην επιμνημόσυνη δέηση στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, η οποία ολοκληρώθηκε με διαθρησκειακή προσευχή, τιμήθηκαν τα θύματα, οι τραυματίες και οι οικογένειές τους. Στις 19:02 (τοπική ώρα), ακριβώς την ώρα της επίθεσης, ήχησαν οι καμπάνες, μια φορά για κάθε ένα από τα θύματα. Έξι κεριά, ένα για τον κάθε νεκρό της επίθεσης και ένα έβδομο κερί, για το σύνολο των πληγέντων άναψαν στον ναό. Μπροστά στην εκκλησία, πολίτες εξέφραζαν την συμπαράστασή τους αφήνοντας κεριά, λουλούδια και λούτρινα ζωάκια. Μετά το τέλος της δέησης, μια φωτεινή αλυσίδα σχηματίστηκε από την εκκλησία και γύρω από την αγορά, όπου ο Σαουδάραβας ψυχίατρος Ταλέμπ Αλ-Αμπντουλμοζέν στις 20 Δεκεμβρίου του 2024 οδήγησε το αυτοκίνητό του κατευθείαν επάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος, σκοτώνοντας πέντε γυναίκες ηλικίας 45 έως 75 ετών και ένα 9χρονο αγόρι και τραυματίζοντας περίπου 300 άτομα. Ο Αλ Αμπντουλμοζέν έχει ομολογήσει την πράξη του και εδώ και λίγες εβδομάδες βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη του.

«Στεκόμαστε στο πλευρό σας, σήμερα και στο μέλλον. Και αν αυτή η υποστήριξη είναι ελλιπής, τότε καλούμαστε σήμερα να τη διορθώσουμε και να τη βελτιώσουμε. Στο κοινό πένθος μπορεί κανείς να βρει παρηγοριά και δύναμη, αλλά μπροστά σε φριχτά εγκλήματα όπως αυτό, είναι επίσης επιτρεπτό να έχει κανείς θυμό και οργή», δήλωσε ο καγκελάριος και τόνισε ότι η Γερμανία είναι μια χώρα «που δεν εκτιμά τίποτα περισσότερο από τον άνθρωπο, το κάθε άτομο, την ανθρώπινη ζωή». Πρόκειται για την προσφορά άνευ όρων συμπόνιας του ενός προς τον άλλον, όπου συμβαίνει αδικία, για το να στεκόμαστε μαζί όπου ξεσπά βία και για τη συνεχή υποστήριξη όσων βιώνουν βία.