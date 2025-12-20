Τα δημοφιλή συλλεκτικά κουκλάκια Labubu ετοιμάζονται να κάνουν το άλμα και στη μεγάλη οθόνη.

Η Sony Pictures έδωσε το «πράσινο φως» για την ανάπτυξη μιας live-action ταινίας εμπνευσμένης από τις χαρακτηριστικές φιγούρες, αναθέτοντας τη σκηνοθεσία στον Πολ Κινγκ (Paul King), τον δημιουργό των επιτυχημένων «Wonka» και «Paddington».

Το πρότζεκτ βρίσκεται ακόμη σε πρώιμη φάση, με τον Κινγκ να συμμετέχει τόσο στη σκηνοθεσία όσο και στην παραγωγή, σε συνεργασία με τις εταιρείες Department M και Wenxin She.

Υπενθυμίζεται ότι η πιο πρόσφατη δουλειά του, το «Wonka» με πρωταγωνιστή τον Τίμοθι Σαλαμέ (Timothée Chalamet), γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία, συγκεντρώνοντας παγκοσμίως εισπράξεις ύψους 635 εκατομμυρίων δολαρίων.