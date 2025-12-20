Με γκολ του Μαρτίνες ο Βόλος νίκησε με 1-0 τον Παναιτωλικό για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League και έπιασε στην 4η θέση τον Λεβαδειακό, ο οποίος τη Δευτέρα (22/12) θα αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας.

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο από το ξεκίνημά του, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να βρουν ρυθμό αλλά να δυσκολεύονται. Έτσι, τα λεπτά περνούσαν χωρίς να υπάρχει κάποια καλή φάση, με την πρώτη να καταγράφεται στο 31′, όταν οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν στο γκολ με το πλασέ του Ματσάν από καλή θέση αλλά ο Σιαμπάνης απέκρουσε εντυπωσιακά.

Λίγα λεπτά μετά, στο 37′, οι Αγρινιώτες έγιναν ξανά επικίνδυνοι με την κεφαλιά του Αγκίρε αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ, με τους γηπεδούχους, από την άλλη πλευρά, να έχουν ευκαιρία στο 45′ με τον Χουάνπι που δεν κατάφερε να νικήσει τον Τσάβες από κοντά.

Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο, άλλαξαν όμως τα δεδομένα στο 66′ καθώς ο Μαρτίνες έστειλε, από κοντά, τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Οι γηπεδούχοι είχαν, πλέον, το προβάδισμα και οι φιλοξενούμενοι βγήκαν μπροστά για την ισοφάριση, στην οποία πλησίασαν στο 72′ με την κεφαλιά του Σιέλη αλλά ο Σιαμπάνης έκανε μεγάλη επέμβαση.

Ο Παναιτωλικός ήταν συνεχώς στην επίθεση ψάχνοντας την ισοφάριση, ο Σιαμπάνης όμως αντέδρασε σωστά και στην εκτέλεση φάουλ από τον Ματσάν στο 83′, με τον Βόλο να παίρνει τελικά τη νίκη και να πιάνει στην 4η θέση τον Λεβαδειακό που παίζει τη Δευτέρα (22/12) στις Σέρρες.

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Τασιούρας, Κάργας, Χέρμανσον, Μύγας, Κόμπα, Μαρτίνες, Πίντσι (77′ Μπουζούκης), Χουάνπι (77′ Ασεχνούν), Λάμπρου (88′ Κύρκος), Μακνί (61′ Χάμουλιτς).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Αγαπάκης (74′ Μίχαλακ), Γκαρσία (89′ Σμυρλής), Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Κόγιτς, Ματσάν (89′ Χότζα), Εστέμπαν, Αγκίρε, Άλεξιτς (74′ Τσούρα).