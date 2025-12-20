Ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα της Volley League και πήρε το πρώτο σετ με το απίθανο… 40-38!

Το να ξεφύγει ένα σετ από τους 25 πόντους, δεν είναι κάτι που προκαλεί έκπληξη. Το έχουμε δει πάμπολλες φορές και θα το δούμε άλλες τόσες στο μέλλον. Το να πρέπει να φτάσει, όμως, στους 40 πόντους μία ομάδα για να κατακτήσει σετ, δεν το βλέπουμε κάθε μέρα. Έγινε όμως.

Στην αναμέτρηση των «κυανέρυθρων» με τους «πράσινους» καμία από τις δύο πλευρές… δεν έκανε πίσω και πάλεψαν με ένταση για το πρώτο σετ, το οποίο τελικά πήρε η ομάδα της Νέας Σμύρνης με σκορ 40-38!

Παρ’ όλα αυτά, δεν αποτελεί ρεκόρ για το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς σε αγώνα ΑΕΚ – ΠΑΟΚ υπήρξε σετ που είχε λήξει με… 54-52!