Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 30χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης απολογίας του, που διήρκεσε περίπου εννέα ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

Ο κατηγορούμενος πέρασε την πόρτα της ανακρίτριας λίγο μετά τις 10 το πρωί, προκειμένου να απολογηθεί. Σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τις 10 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ανακρίτρια, στον 30χρονο αποδίδεται ο ρόλος του συνεργού, ενώ ερευνάται το ενδεχόμενο να καθοδηγούσε τον 22χρονο που φέρεται πλέον ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας, μέσω πακιστανικών τηλεφώνων.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το γεγονός ότι το λευκό σκούτερ παραλήφθηκε από τους δύο 22χρονους πριν μεταβούν στη Μεσσηνία, ένα βράδυ πριν από το διπλό φονικό, από σημείο πολύ κοντά στην οικία του 30χρονου.

Πρόκειται για την πέμπτη σύλληψη στο πλαίσιο της υπόθεσης της διπλής δολοφονίας που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Μέχρι στιγμής, τέσσερα άτομα έχουν κριθεί προφυλακιστέα, ενώ οι εξελίξεις δείχνουν ότι η έρευνα παραμένει ανοικτή.