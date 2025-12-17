Στο φως της δημοσιότητας συνεχίζουν να έρχονται λεπτομέρειες σχετικά με το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας τον Οκτώβριο.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, μιλώντας σήμερα στο Mega, τόνισε πως, εφόσον ο ανιψιός του θύματος μπαίνει στο κάδρο ως ηθικός αυτουργός, θα πρέπει να εξεταστούν εκ νέου όσα είχε αναφέρει αρχικά για τη δολοφονία.

«Από τη στιγμή που φαίνεται ότι είναι ηθικός αυτουργός, το σενάριο που λέει είναι ψέματα. Μπορεί ο ηθικός αυτουργός να λέει την αλήθεια για το τι έγινε εκεί; Το όπλο μπορεί να το είχαν εκεί μέσα στο κάμπινγκ και κατόπιν να το έκρυψαν εκεί», είπε.

Υπενθυμίζεται πως το φονικό όπλο δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

Παράλληλα, όπως είπε ο ίδιος, οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του, καθώς μία ημέρα μετά το διπλό έγκλημα το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε στην Καλαμάτα. Ο ανιψιός του 68χρονου ισχυρίστηκε ότι πήγε, προκειμένου να επισκεφθεί τη μητέρα του, αλλά δεν έπεισε τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες του Γιώργου Καλλιακμάνη, ο ανιψιός του θύματος φέρεται να είχε αναζητήσει στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με τη δολοφονία στο κάμπινγκ.

Την ίδια στιγμή, καταζητείται στο εξωτερικό συνεργάτης του επιχειρηματία, καθώς σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για συνέργεια στη διπλή δολοφονία.

Στο «μικροσκόπιο» νεαρός που αυτοκτόνησε

Σημειώνεται πως σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ένας νεαρός που έβαλε τέλος στη ζωή του, φέρεται να είχε σχέσεις με πρόσωπο-κλειδί της υπόθεσης.

Ειδικότερα, ο νεαρός που αυτοκτόνησε τον περασμένο Οκτώβριο, φέρεται να διατηρούσε στενή σχέση με άτομο από το περιβάλλον του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Οι Αρχές εξετάζουν με εξαιρετική προσοχή αν ο νεαρός αυτός συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την υπόθεση της διπλής δολοφονίας, αλλά και αν η απόφασή του να βάλει τέλος στη ζωή του σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τις εξελίξεις αυτής της υπόθεσης.

Προφυλακιστέοι οι κατηγορούμενοι

Υπενθυμίζεται ότι ο ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία και ο επιχειρηματίας κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά από την πολύωρη απολογία τους για το διπλό έγκλημα. Κατά τη διάρκεια της απολογίας τους, η οποία διήρκησε 13 ώρες, οι δύο κατηγορούμενοι επέμεναν στην αθωότητά τους, ωστόσο όσα υποστήριξαν φαίνεται πως δεν έπεισαν τις ανακριτικές και εισαγγελικές Αρχές, οι οποίες αποφάσισαν την προφυλάκισή τους.

Από την πλευρά του, ο ανιψιός κατέθεσε ότι είχε άριστες σχέσεις με τον θείο του, ενώ ο επιχειρηματίας, ο οποίος είναι και εργοδότης των δύο 22χρονων που είχαν συλληφθεί για την υπόθεση, υποστήριξε ότι είναι αθώος.